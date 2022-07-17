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الرئيس الإماراتي يبدأ أول زيارة خارجية له إلى فرنسا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 17 يوليو 2022, 06:50 مساء
الرئيس الإماراتي يبدأ أول زيارة خارجية له إلى فرنسا
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (يسار) يلتقي رئيس الإمارات الجديد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في قصر المشرّف في أبوظبي. (أ ف ب)
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وصل رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى باريس، الأحد، في مستهل زيارة رسمية يُتوقع أن تشهد توقيع صفقات في مجالات الطاقة والنقل، تعزز العلاقة المتنامية بين الدولة الخليجية وفرنسا الباحثة عن تنويع مصادرها من المحروقات.

وفي أول زيارة خارجية له كرئيس للإمارات، سيلتقي الشيخ محمد بن زايد نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الإثنين في قصر الإليزيه قبل أن يجتمع بمسؤولين فرنسيين آخرين بينهم رئيسة الوزراء، بحسب «فرانس برس»

وتأتي زيارته في أعقاب أول جولة شرق أوسطية للرئيس الأميركي جو بايدن منذ تسلّمه إدارة البيت الأبيض، والتي سعت إلى إعادة تأكيد نفوذ واشنطن في المنطقة لكنّها فشلت في أن تنتج أي اختراق حقيقي، خصوصًا في السعودية.

 خفض أسعار المحروقات المرتفعة
وواشنطن وباريس حريصتان على دفع المملكة والإمارات للمساعدة في خفض أسعار المحروقات المرتفعة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا من طريق ضخ مزيد من النفط.

وقال مستشار رئاسي في الإليزيه لوكالة «فرانس برس» إن أحد أهم البنود خلال زيارة رئيس الإمارات هو «الإعلان عن ضمانات تقدّمها الإمارات بشأن كميات إمدادات المحروقات (الديزل فقط) لفرنسا».

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وأضاف المصدر أن «فرنسا تسعى إلى تنويع مصادر إمدادها على خلفية الصراع في أوكرانيا، وضمن هذا السياق يجري التفاوض على هذه الاتفاقية»، علمًا أن الإمارات لا تزود فرنسا بالديزل في الوقت الحالي. كما سيجري توقيع مذكرات تفاهم وعقود في مجال الطاقة والنقل ومعالجة النفايات خلال الزيارة التي تستغرق ثلاثة أيام.

عقد قياسي بقيمة 14 مليار يورو لشراء 80 طائرة حربية
وقد نمت العلاقات بين البلدين بشكل كبير في السنوات الماضية. والإمارات موطن للفرع الأجنبي الوحيد لمتحف اللوفر. وفي ديسمبر الماضي وقّعت عقدًا قياسيًا بقيمة 14 مليار يورو لشراء 80 طائرة حربية من طراز رافال. والإمارات هي موطن أكبر جالية من المغتربين الفرنسيين والفرنكوفونيين في منطقة الخليج.

وقالت السفيرة الإماراتية في فرنسا هند العتيبة «صداقتنا مع فرنسا، المبنية على عقود من الشراكات العميقة عبر المجالات الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية، تجعلنا دائما نتفاءل بالمستقبل».

 ارتفاع التضخم المدفوع بزيادة أسعار الطاقة
وتولّى محمد بن زايد منصبه في مايو بعد وفاة أخيه غير الشقيق الشيخ خليفة بن زايد المريض منذ فترة طويلة. وتستضيف الدولة الغنية قوات أميركية وكانت شريكًا استراتيجيًا لواشنطن منذ عقود، لكن علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع دول كبرى أخرى آخذة في النمو.

ودعا بايدن السبت نظيره الإماراتي لزيارة الولايات المتحدة، في لفتة ودية بعد شهور من العلاقات المتوترة على خلفية حرب أوكرانيا وقضايا أخرى.

وقالت الخبيرة في شؤون الخليج آن غاديل إن زيارة فرنسا «لها بالطبع بُعد رمزي للغاية وتوضح العلاقة الشخصية الجيدة بين ماكرون ومحمد بن زايد»، لكنّها «ستتمحور حول قضايا الطاقة في وقت تشعر الدول الأوروبية بالقلق من ارتفاع التضخم المدفوع بزيادة أسعار الطاقة». 

وتابعت «إنها أيضًا إشارة إلى الولايات المتحدة بمعنى: لسنا في عجلة من أمرنا للاستجابة لمطالب الولايات المتحدة بأي ثمن».

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