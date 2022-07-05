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قصف روسي «هائل» على سلوفيانسك الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 05 يوليو 2022, 02:31 مساء
قصف روسي «هائل» على سلوفيانسك الأوكرانية
عمال الإنقاذ في مركز للتسوق في كريمينتشوك في شرق أوكرانيا تضرر من قصف صاروخي روسي، 27 يونيو 2022. (أ ف ب)
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تستهدف القوات الروسية سلوفيانسك بقصف «هائل»، على ما أعلن الثلاثاء، رئيس بلدية هذه المدينة الواقعة بشرق أوكرانيا، والتي أصبحت الهدف التالي لموسكو في حملتها العسكرية في إقليم دونباس.

وكتب فاديم لياخ، في فيسبوك «سلوفيانسك! قصف هائل على المدينة.. الوسط والشمال.. على الجميع الاحتماء»، بحسب وكالة «فرانس برس».

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والإثنين، أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قواته بمواصلة هجومها في شرق أوكرانيا بعد السيطرة على كل منطقة لوغانسك.

وقال بوتين، خلال لقاء مع وزير دفاعه سيرغي شويغو، بثه التلفزيون، إن القوات الروسية «يجب أن تنفذ مهمتها وفقا للخطط التي تمت الموافقة عليها».

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