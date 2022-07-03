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سقوط قتلى في ضربات على سلوفيانسك بشرق أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 03 يوليو 2022, 03:52 مساء
سقوط قتلى في ضربات على سلوفيانسك بشرق أوكرانيا
قصف روسي يستهدف ليسيتشانسك الأوكرانية. (الإنترنت)
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أدى قصف براجمات صواريخ، الأحد، إلى سقوط «عدد كبير من القتلى والجرحى» في سلوفيانسك، كما أعلن رئيس بلدية هذه المدينة التي تتعرض لهجوم من الجيش الروسي.

وقال فاديم لياخ رئيس بلدية المدينة في تسجيل مصور على «فيسبوك»: «قصف براجمات صواريخ على سلوفيانسك، هو الأعنف منذ فترة طويلة. هناك خمسة عشر حريقًا والعديد من القتلى والجرحى»، وفق «فرانس برس».

السيطرة على ليسيتشانسك الأوكرانية 
أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الأحد، أن قوات بلاده انتزعت مدينة ليسيتشانسك الأوكرانية وباتت تسيطر على كامل منطقة لوغانسك التي شهدت معارك عنيفة في الأسابيع الأخيرة.

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وقالت الوزارة في بيان تناقلته وكالات الأنباء الروسية، «أبلغ سيرغي شويغو القائد الأعلى للقوات المسلحة فلاديمير بوتين، بتحرير جمهورية لوغانسك الشعبية».

وفي سياق متصل، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن الجيش الروسي بات يسيطر على أكثر من ألفي بلدة وقرية منذ بدء الغزو في 24 فبراير الماضي. وتابع زيلينسكي، في كلمته اليومية المسائية، أن بعض هذه القرى والمدن «دمر بالكامل»، بحسب وكالة «يورو نيوز».

 سلسلة «انفجارات قوية»
وفي الأثناء، قتل ثلاثة أشخاص في سلسلة «انفجارات قوية» هزّت مدينة بيلغورود الروسية، وفق ما أفاد حاكم المنطقة المحاذية لأوكرانيا، الأحد.

وقال الحاكم فياشيسلاف غلادكوف، على «تلغرام»، «نحاول حاليا تحديد ظروف الحادثة.. كانت الدفاعات المضادة للطائرات تعمل»، مضيفا أن 11 مبنى سكنيا و39 منزلا تضررت جرّاء الانفجارات التي وقعت في ساعات الصباح الأولى.

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