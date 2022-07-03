ثلاثة قتلى بعد «انفجارات قوية» في بيلغورود الروسية قرب أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

قتل ثلاثة أشخاص في سلسلة «انفجارات قوية» هزّت مدينة بيلغورود الروسية، وفق ما أفاد حاكم المنطقة المحاذية لأوكرانيا، الأحد.

وقال الحاكم فياشيسلاف غلادكوف، على «تلغرام»، «نحاول حاليا تحديد ظروف الحادثة.. كانت الدفاعات المضادة للطائرات تعمل»، مضيفا أن 11 مبنى سكنيا و39 منزلا تضررت جرّاء الانفجارات التي وقعت في ساعات الصباح الأولى، بحسب وكالة «فرانس برس».

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وأوضح أن أربعة أشخاص أصيبوا بجروح، وجرى نقل اثنين إلى المستشفى بينهم طفل في العاشرة.

ويبلغ عدد سكان مدينة بيلغورود، 400 ألف شخص، وتقع على بُعد 40 كيلومترا تقريبا شمالي الحدود مع أوكرانيا.

ولم تعلن أوكرانيا مسؤوليتها عن هجمات سابقة لكنها وصفت تلك الحوادث بأنها رد على الغزو الروسي.