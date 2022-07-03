روسيا تنشر فيديو لدبابات تقصف مواقع عسكرية أوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط

نشرت وزارة الدفاع الروسية، لقطات لما قالت إنها مركبات عسكرية تنفذ هجمات على مواقع للقوات المسلحة الأوكرانية.

وتضمن الفيديو، بحسب الوزارة، «إطلاق نار» من أسلحة دبابات ومدافع سريعة النيران لناقلات جند مدرعة، بحسب وكالة «يورو نيوز».

وقال المسؤولون الروس إن دبابات T-80BV وناقلات الجنود المدرعة BTR-82A التابعة لسلاح مشاة البحرية شاركت في العملية.

- زيلينسكي: الجيش الروسي يسيطر على أكثر من 2600 مدينة وبلدة وقرية أوكرانية

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن الجيش الروسي بات يسيطر على أكثر من ألفي بلدة وقرية منذ بدء الغزو في 24 فبراير الماضي.

وتابع زيلينسكي، في كلمته اليومية المسائية، أن بعض هذه القرى والمدن «دمر بالكامل».