زيلينسكي للاتحاد الأفريقي: «مفاوضات صعبة» لرفع الحصار عن الموانئ الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الإثنين، إن «مفاوضات صعبة» تتم راهنًا لرفع الحصار الروسي في البحر الأسود عن الموانئ الأوكرانية، حيث يتعذر تصدير ملايين الأطنان من الحبوب نحو أفريقيا.

وأكد زيلينسكي في خطاب عبر الفيديو توجه فيه إلى أعضاء الاتحاد الأفريقي «ليس هناك تقدم حتى الآن»، معتبرًا أن «الأزمة الغذائية في العالم ستستمر ما دامت هذه الحرب الاستعمارية مستمرة».

روسيا يجب أن «تحاسب»

واعتبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الإثنين، أن روسيا يجب أن «تحاسب»، إذا واصلت عرقلة تصدير الحبوب الأوكرانية إلى العالم، واصفًا الأمر بأنه «جريمة حرب».

وقال بوريل، في لوكسمبورغ بمستهل اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، «لا يستطيع المرء أن يتخيل أن ملايين الأطنان من القمح عالقة في أوكرانيا، بينما يعاني الناس في باقي أنحاء العالم الجوع. هذه جريمة حرب حقيقية».

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ومع فرض روسيا منذ غزوها أوكرانيا حصارًا على الموانئ البحرية، بات نهر الدانوب طريقًا بديلًا لتصدير الحبوب التي يعد هذا البلد أحد كبار منتجيها، إذ يشكل الحدود الطبيعية بين أوكرانيا ورومانيا.

وشل الحصار الروسي للموانئ الأوكرانية، بدءًا بمرفأ أوديسا، حركة التصدير في أوكرانيا التي تعد أحد أكبر منتجي ومصدري الحبوب في العالم. ويقول النائب السابق لرئيس مجلس مدينة أوديسا، يوري ديمتشوغلو، لوكالة «فرانس برس»: «أصبح الدانوب هو البديل.. لكن المشكلة الكبرى تكمن في المنشآت المتاحة على النهر».