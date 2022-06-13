دي مايو يتحدث عن «أسابيع حاسمة» في مشكلة حظر تصدير الحبوب من موانئ أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو، إن الأسابيع القليلة المقبلة «ستكون حاسمة لحل مشكل حظر تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية».

وأكد، خلال الزيارة الرسمية التي يؤديها اليوم لإثيوبيا، أن الحديث عن «حرب القمح لا يعني تغذية مخاوف وهمية، لكن النظر بواقعية إلى العواقب العالمية للصراع في أوكرانيا، بدءًا من تلك التي يمكن أن تؤثر على البلدان الأفريقية»، بحسب وكالة الأنباء الإيطالية «نوفا».

وحذر دي مايو من أن الصعوبات المرتبطة بوقف تصدير الحبوب يمكن أن تثير حروبا جديدة وانقلابات في أفريقيا، أو تدفقات هجرة غير شرعية مكثفة، لا يمكن السيطرة عليها «نحو إيطاليا أيضا».

دي مايو: الدول الأفريقية الأكثر عرضة لعواقب الصراع في أوكرانيا

وأكد أنه تجنبا لهذه العواقب، ستواصل إيطاليا التزامها في الصفوف الأمامية بضمان الأمن الغذائي للدول الأكثر تعرضا لعواقب الصراع في أوكرانيا، وفي مقدمتها الأفريقية، وذلك بالتعاون القائم مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

وأشار إلى بدء الحوار الوزاري الأول لدول حوض المتوسط ​​حول أزمة الغذاء الأسبوع الماضي في روما، بمشاركة مدير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو»، شو دونيو.

وأكد أن ما تشهده دول العالم من تحديات اقتصادية الآن «دليل على أنه لا دولة مستثناة من الآثار المؤلمة للمبادرات العسكرية غير المبررة من جانب موسكو».