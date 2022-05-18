بايدن «يدعم بقوة» طلب انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف الأطلسي

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر البيت الأبيض، الأربعاء، بيانًا جاء فيه أن الرئيس الأميركي جو بايدن «يرحب ويدعم بقوة الترشيحين التاريخيين لفنلندا والسويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي».

وأوضح البيان: «فيما يتم النظر في طلبهيما للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) ستعمل الولايات المتحدة مع فنلندا والسويد من أجل التأهب لأي تهديد لأمننا المشترك ومواجهة أي اعتداء أو تهديد بالعدوان»، بحسب «فرانس برس».

طلب انضمام رسمي

قدمت فنلندا والسويد، اليوم الأربعاء، طلبي انضمامهما لحلف شمال الأطلسي، بعد أن تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في تحول كبير في سياسات الحياد العسكري التي انتهجها البلدان على مدى عقود.

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وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، بعد تسلمه طلبي الانضمام من السفيرين الفنلندي والسويدي في مقر الحلف، «إن الطلبين اللذين قدمتاهما اليوم هما خطوة تاريخية. سينظر أعضاء الحلف الآن في المراحل المقبلة ضمن مساريكما للانضمام إلى الناتو».

فنلندا وروسيا ومواقف متباينة

وتتباين المواقف بشأن طلبي الانضمام، إذ اعتبرت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، في بيان الإثنين، أن على السويد وفنلندا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي «في أسرع وقت» لأن «انضمامهما سيعزز الأمن المشترك لأوروبا».

وأعلن الإليزيه، مساء الإثنين، أن فرنسا «ستقف إلى جانب فنلندا والسويد» في حال تعرضتا لعدوان، وذلك بعدما أعلن البلدان أنهما طلبا رسميًا ترشحهما لعضوية حلف شمال الأطلسي. لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال الإثنين إن انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، لن يشكل «تهديدًا» في حد ذاته، لكن موسكو سترد على عمليات الانتشار العسكري.

من جهته، أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، مساء الإثنين، أن بلاده «لن تتنازل» في موضوع انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي بعدما قدم البلدان ترشحهما رسميًا. وتساءل إردوغان «كيف نثق بهما؟ السويد هي حاضنة التنظيمات الإرهابية لن نتنازل في شأن انضمام أولئك الذين يفرضون عقوبات على تركيا إلى حلف شمال الأطلسي»، مكررًا أن البلدين المذكورين في شمال أوروبا يبديان تساهلًا مع متمردي حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة تنظيمًا إرهابيًا،».