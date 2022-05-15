بعد «كورونا».. «حمى مجهولة» تضرب كوريا الشمالية

القاهرة - بوابة الوسط

أحصت كوريا الشمالية، الأحد، 15 وفاة إضافية سببها «حمى» لم يعلن مصدرها، بعد أيام على إعلان البلاد تسجيلها أول إصابة بـ«كوفيد-19» على أراضيها ومسارعة السلطات إلى فرض إجراءات إغلاق.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية بأنه جرى «تسجيل ما مجموعه 42 وفاة و820620 إصابة في البلاد، مشيرة إلى أن ما لا يقل عن 324550 شخصًا يتلقون عناية طبية».

وقال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون إن تفشي المرض يسبب «اضطرابًا كبيرًا» في البلاد، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

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إغلاق في كوريا الشمالية بعد اكتشاف «كورونا»

وكانت كوريا الشمالية سارعت إلى فرض إجراءات الإغلاق بعد الكشف عن أول إصابة بـ«كوفيد-19»، حسب ما ذكرت «فرانس برس». وأعلنت بيونغ يانع، الخميس، حال «طوارئ خطرة» مع الانتقال إلى «نظام أقصى درجات الوقاية الوبائية الطارئة» بعدما ثبتت أولى الإصابات بالمتحور «أوميكرون».

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية، في وقت سابق، أن الزعيم كيم جونغ أون، زار المقر الوطني للوقاية من الأوبئة و«أطلع على انتشار كوفيد-19 في كل أنحاء البلاد».

وترأس الزعيم الكوري الشمالي، الذي ظهر للمرة الأولى على التلفزيون واضعًا كمامة، اجتماعًا طارئًا للمكتب السياسي، الخميس، بشأن الوضع الصحي، وأمر بفرض إجراءات حجر في محاولة لوقف انتشار الفيروس.

يشار إلى أن كوريا الشمالية كانت من أولى الدول التي أغلقت حدودها في يناير 2020 عند ظهور الفيروس في الصين المجاورة، ولطالما تباهت بقدرتها على منع انتقال الفيروس إليها. ولم يسبق أن أبلغت بيونغ يانغ منظمة الصحة العالمية عن أي إصابة مؤكدة بالفيروس.