Atwasat

بعد «كورونا».. «حمى مجهولة» تضرب كوريا الشمالية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 15 مايو 2022, 01:14 صباحا
بعد «كورونا».. «حمى مجهولة» تضرب كوريا الشمالية
عملية فحص درجات الحرارة في ظل إجراءات «كوفيد-19» (الإنترنت)
alwasat radio

أحصت كوريا الشمالية، الأحد، 15 وفاة إضافية سببها «حمى» لم يعلن مصدرها، بعد أيام على إعلان البلاد تسجيلها أول إصابة بـ«كوفيد-19» على أراضيها ومسارعة السلطات إلى فرض إجراءات إغلاق

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية بأنه جرى «تسجيل ما مجموعه 42 وفاة و820620 إصابة في البلاد، مشيرة إلى أن ما لا يقل عن 324550 شخصًا يتلقون عناية طبية».

وقال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون إن تفشي المرض يسبب «اضطرابًا كبيرًا» في البلاد، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

- كوريا الشمالية تسجل 21 وفاة و174 ألف إصابة بـ«حمى» وسط تفشي «كوفيد» 
- 6 وفيات في كوريا الشمالية جراء «حمّى» بعد رصد إصابات «كورونا»

إغلاق في كوريا الشمالية بعد اكتشاف «كورونا»
وكانت كوريا الشمالية سارعت إلى فرض إجراءات الإغلاق بعد الكشف عن أول إصابة بـ«كوفيد-19»، حسب ما ذكرت «فرانس برس». وأعلنت بيونغ يانع، الخميس، حال «طوارئ خطرة» مع الانتقال إلى «نظام أقصى درجات الوقاية الوبائية الطارئة» بعدما ثبتت أولى الإصابات بالمتحور «أوميكرون».

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية، في وقت سابق، أن الزعيم كيم جونغ أون، زار المقر الوطني للوقاية من الأوبئة و«أطلع على انتشار كوفيد-19 في كل أنحاء البلاد».

وترأس الزعيم الكوري الشمالي، الذي ظهر للمرة الأولى على التلفزيون واضعًا كمامة، اجتماعًا طارئًا للمكتب السياسي، الخميس، بشأن الوضع الصحي، وأمر بفرض إجراءات حجر في محاولة لوقف انتشار الفيروس.

يشار إلى أن كوريا الشمالية كانت من أولى الدول التي أغلقت حدودها في يناير 2020 عند ظهور الفيروس في الصين المجاورة، ولطالما تباهت بقدرتها على منع انتقال الفيروس إليها. ولم يسبق أن أبلغت بيونغ يانغ منظمة الصحة العالمية عن أي إصابة مؤكدة بالفيروس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت.. عبر قناة «WTV» الهلال وشباب الجبل في الدوري الليبي

انتهت.. عبر قناة «WTV» الهلال وشباب الجبل في الدوري الليبي
انتهت.. عبر قناة «WTV» خليج سرت يواجه الصداقة في الدوري الليبي

انتهت.. عبر قناة «WTV» خليج سرت يواجه الصداقة في الدوري الليبي
الأهلي طرابلس يصل جنوب أفريقيا وسط صعوبات وغيابات قبل مواجهة أورلاندو في «الكونفدرالية»

الأهلي طرابلس يصل جنوب أفريقيا وسط صعوبات وغيابات قبل مواجهة أورلاندو في ...
الفروسية الليبية تواصل النجاح في الساحات الدولية بتونس

الفروسية الليبية تواصل النجاح في الساحات الدولية بتونس
لماذا نجحت روسيا حيث فشلت تركيا؟.. الروبل يرتفع ويصبح أفضل العملات أداء في 2022

لماذا نجحت روسيا حيث فشلت تركيا؟.. الروبل يرتفع ويصبح أفضل العملات أداء في 2022
المجلس الأعلى للاتحاد ينتخب محمد بن زايد رئيسا للإمارات

المجلس الأعلى للاتحاد ينتخب محمد بن زايد رئيسا للإمارات
الهند تحظر صادرات القمح على خلفية تعرض أمنها الغذائي للتهديد

الهند تحظر صادرات القمح على خلفية تعرض أمنها الغذائي للتهديد
كيف اختتم النفط تعاملات الأسبوع؟

كيف اختتم النفط تعاملات الأسبوع؟
مجلس الأمن الدولي يدين قتل شيرين أبوعاقلة ويطالب بتحقيق فوري ومحايد

مجلس الأمن الدولي يدين قتل شيرين أبوعاقلة ويطالب بتحقيق فوري ومحايد
بلينكن: انزعجنا بشدة من تدخل الشرطة الإسرائيلية في جنازة الصحفية شيرين أبوعاقلة

بلينكن: انزعجنا بشدة من تدخل الشرطة الإسرائيلية في جنازة الصحفية شيرين أبوعاقلة
قاعدة بيانات صينية مسربة تكشف أسماء آلاف المعتقلين في شينجيانغ

قاعدة بيانات صينية مسربة تكشف أسماء آلاف المعتقلين في شينجيانغ
«رسائل المختار والسنوسي».. كتاب يتناول كفاح الليبيين ضد الاستعمار

«رسائل المختار والسنوسي».. كتاب يتناول كفاح الليبيين ضد الاستعمار
بالفيديو.. لحظة اعتداء قوات الاحتلال على مشيعي جثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة

بالفيديو.. لحظة اعتداء قوات الاحتلال على مشيعي جثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة
استعدادا لتصفيات أمم أفريقيا.. تحضير فرنسي لـ«فرسان المتوسط» قبل ضربة البداية

استعدادا لتصفيات أمم أفريقيا.. تحضير فرنسي لـ«فرسان المتوسط» قبل ضربة البداية
جريدة «الوسط»: تضارب بيانات يكشف الخلاف حول الإغلاق النفطي

جريدة «الوسط»: تضارب بيانات يكشف الخلاف حول الإغلاق النفطي
نورلاند: صنع الله وقع تحت ضغوط لتحويل إيرادات النفط

نورلاند: صنع الله وقع تحت ضغوط لتحويل إيرادات النفط
في العدد 338: الإغلاق النفطي مستمر.. ومخاوف من فاتورة الغذاء

في العدد 338: الإغلاق النفطي مستمر.. ومخاوف من فاتورة الغذاء
بحضور ممثلين عن التشكيلات المسلحة.. «مركز الحوار الإنساني» ينظم لقاء تشاوريا حول الأزمة الليبية

بحضور ممثلين عن التشكيلات المسلحة.. «مركز الحوار الإنساني» ينظم لقاء تشاوريا حول...
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
بوتين: إنهاء حياد فنلندا العسكري سيكون «خطأ»
بوتين: إنهاء حياد فنلندا العسكري سيكون «خطأ»
الصين تشن «هجمة نظامية» ضد كورونا ضمن استراتيجية «صفر كوفيد»
الصين تشن «هجمة نظامية» ضد كورونا ضمن استراتيجية «صفر كوفيد»
وفاة مدير برنامج الاندماج النووي «إيتر» برنار بيغو بعد صراع مع المرض
وفاة مدير برنامج الاندماج النووي «إيتر» برنار بيغو بعد صراع مع ...
بايدن يطمئن قادة «آسيان» بالتزام أميركا بالمنطقة في مواجهة الصين «لأجيال مقبلة»
بايدن يطمئن قادة «آسيان» بالتزام أميركا بالمنطقة في مواجهة الصين ...
تركيا تعلن شرطها لقبول السويد وفنلندا في حلف شمال الأطلسي
تركيا تعلن شرطها لقبول السويد وفنلندا في حلف شمال الأطلسي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
روسيا تستعرض قوتها العسكرية في ذكرى الانتصار على النازية.. وبوتين يحذر من «أهوال حرب شاملة»
روسيا تستعرض قوتها العسكرية في ذكرى الانتصار على النازية.. ......
الأمم المتحدة تحذر من خطر تجاوز شدة حرارة الأرض عتبة 1.5 درجة
الأمم المتحدة تحذر من خطر تجاوز شدة حرارة الأرض عتبة 1.5 ......
ترامب: لن أعود لـ«تويتر».. سأظل على «تروث»
ترامب: لن أعود لـ«تويتر».. سأظل على «تروث»...
إردوغان: انضمام السويد وفنلندا لعضوية الحلف الأطلسي سيكون «خطأ»
إردوغان: انضمام السويد وفنلندا لعضوية الحلف الأطلسي سيكون ......
هل أصيب رئيس أركان الجيش الروسي في هجوم أوكراني؟
هل أصيب رئيس أركان الجيش الروسي في هجوم أوكراني؟...
المزيد
بعد «كورونا».. «حمى مجهولة» تضرب كوريا الشمالية
بعد «كورونا».. «حمى مجهولة» تضرب كوريا الشمالية...
«فرانس برس»: 10 قتلى في إطلاق نار بنيويورك
«فرانس برس»: 10 قتلى في إطلاق نار بنيويورك...
استمرار المعارك الضارية في شرق أوكرانيا وسط تباطؤ تقدم القوات الروسية
استمرار المعارك الضارية في شرق أوكرانيا وسط تباطؤ تقدم ......
تركيا تعلن شرطها لقبول السويد وفنلندا في حلف شمال الأطلسي
تركيا تعلن شرطها لقبول السويد وفنلندا في حلف شمال الأطلسي...
بايدن يطمئن قادة «آسيان» بالتزام أميركا بالمنطقة في مواجهة الصين «لأجيال مقبلة»
بايدن يطمئن قادة «آسيان» بالتزام أميركا بالمنطقة في مواجهة ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط