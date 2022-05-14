Atwasat

كوريا الشمالية تسجل 21 وفاة و174 ألف إصابة بـ«حمى» وسط تفشي «كوفيد»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 14 مايو 2022, 09:49 صباحا
كوريا الشمالية تسجل 21 وفاة و174 ألف إصابة بـ«حمى» وسط تفشي «كوفيد»
عامل يعقم المكاتب في إحدى المؤسسات في العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ بعد إعلان تفشي فيروس كورونا في البلاد 12 مايو 2022. (يورو نيوز)
alwasat radio

أحصت كوريا الشمالية السبت 21 وفاة جديدة سببها «حمّى»، بعد يومين على إعلان البلاد تسجيلها أوّل إصابة بـ«كوفيد-19» على أراضيها، ومسارعة السلطات إلى فرض إجراءات إغلاق.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية، بأنه جرى الجمعة تسجيل 174.440 إصابة جديدة بـ«حمّى»، من بينها 21 وفاة، لكنّ الوكالة لم تذكر عدد المتوفين جرّاء كوفيد، وفق «فرانس برس».

والجمعة، أعلنت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية، وفاة ستة أشخاص جراء «حمى»، ثبتت إصابة أحدهم بكوفيد، غداة رصد أول حالة إصابة رسمية بالفيروس في البلاد.

- 6 وفيات في كوريا الشمالية جراء «حمّى» بعد رصد إصابات كورونا

وأوردت الوكالة أن «حمى لم يتسن تحديد سببها انتشرت بشكل سريع في أنحاء البلاد منذ نهاية أبريل»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأضافت: «تُوفي ستة أشخاص (ثبتت إصابة أحدهم بالمتحور المتفرع عن أوميكرون بي-إيه.2)».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قاعدة بيانات صينية مسربة تكشف أسماء آلاف المعتقلين في شينجيانغ

قاعدة بيانات صينية مسربة تكشف أسماء آلاف المعتقلين في شينجيانغ
روسيا تعلق تزويد فنلندا بالكهرباء اعتبارا من غد السبت

روسيا تعلق تزويد فنلندا بالكهرباء اعتبارا من غد السبت
في صراع جديد.. كلوب وغوارديولا يتنافسان على جائزة مدرب الموسم

في صراع جديد.. كلوب وغوارديولا يتنافسان على جائزة مدرب الموسم
«رسائل المختار والسنوسي».. كتاب يتناول كفاح الليبيين ضد الاستعمار

«رسائل المختار والسنوسي».. كتاب يتناول كفاح الليبيين ضد الاستعمار
بالفيديو.. لحظة اعتداء قوات الاحتلال على مشيعي جثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة

بالفيديو.. لحظة اعتداء قوات الاحتلال على مشيعي جثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة
كيلليني يؤكد رحيله عن يوفنتوس

كيلليني يؤكد رحيله عن يوفنتوس
استعدادا لتصفيات أمم أفريقيا.. تحضير فرنسي لـ«فرسان المتوسط» قبل ضربة البداية

استعدادا لتصفيات أمم أفريقيا.. تحضير فرنسي لـ«فرسان المتوسط» قبل ضربة البداية
نورلاند: صنع الله وقع تحت ضغوط لتحويل إيرادات النفط

نورلاند: صنع الله وقع تحت ضغوط لتحويل إيرادات النفط
في العدد 338: الإغلاق النفطي مستمر.. ومخاوف من فاتورة الغذاء

في العدد 338: الإغلاق النفطي مستمر.. ومخاوف من فاتورة الغذاء
بحضور ممثلين عن التشكيلات المسلحة.. «مركز الحوار الإنساني» ينظم لقاء تشاوريا حول الأزمة الليبية

بحضور ممثلين عن التشكيلات المسلحة.. «مركز الحوار الإنساني» ينظم لقاء تشاوريا حول...
حكومة الوحدة ترد على تقرير لـ«العفو الدولية» طالبت فيه بإقالة رئيس جهاز دعم الاستقرار

حكومة الوحدة ترد على تقرير لـ«العفو الدولية» طالبت فيه بإقالة رئيس جهاز دعم ...
بالفيديو: تصرف أشخاص منع كارثة محققة بفلوريدا .. والشرطة تبحث عنهم

بالفيديو: تصرف أشخاص منع كارثة محققة بفلوريدا .. والشرطة تبحث عنهم
شاهد.. «اقتصاد+» يناقش ملفات وقضايا اقتصادية في ليبيا

شاهد.. «اقتصاد+» يناقش ملفات وقضايا اقتصادية في ليبيا
«أويل برايس»: ليبيا تتطلع إلى التوسع النفطي في البحر وسط «قوة قاهرة» على اليابسة

«أويل برايس»: ليبيا تتطلع إلى التوسع النفطي في البحر وسط «قوة قاهرة» على اليابسة
مأساة النيهوم (4)

مأساة النيهوم (4)
إزالة تعديات على أراضٍ للدولة في زليتن (صور)

إزالة تعديات على أراضٍ للدولة في زليتن (صور)
انتهاء مغامرة مجرم خطير فر من سجن أميركي

انتهاء مغامرة مجرم خطير فر من سجن أميركي
كاريكاتير البكوش.. سحر الخطوط بين المتعة وضريبة المهنة

كاريكاتير البكوش.. سحر الخطوط بين المتعة وضريبة المهنة
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الاتحاد الأوروبي يندد بعنف قوات الاحتلال خلال تشييع جثمان الصحفية شيرين أبوعاقلة
الاتحاد الأوروبي يندد بعنف قوات الاحتلال خلال تشييع جثمان الصحفية...
قاعدة بيانات صينية مسربة تكشف أسماء آلاف المعتقلين في شينجيانغ
قاعدة بيانات صينية مسربة تكشف أسماء آلاف المعتقلين في شينجيانغ
وزير الدفاع الأميركي يطالب نظيره الروسي بوقف إطلاق النار فورا في أوكرانيا
وزير الدفاع الأميركي يطالب نظيره الروسي بوقف إطلاق النار فورا في ...
احتجاجات في إيران على رفع الحكومة أسعار سلع غذائية أساسية
احتجاجات في إيران على رفع الحكومة أسعار سلع غذائية أساسية
مجلس الأمن الدولي يدين قتل شيرين أبوعاقلة ويطالب بتحقيق فوري ومحايد
مجلس الأمن الدولي يدين قتل شيرين أبوعاقلة ويطالب بتحقيق فوري ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
روسيا تستعرض قوتها العسكرية في ذكرى الانتصار على النازية.. وبوتين يحذر من «أهوال حرب شاملة»
روسيا تستعرض قوتها العسكرية في ذكرى الانتصار على النازية.. ......
الأمم المتحدة تحذر من خطر تجاوز شدة حرارة الأرض عتبة 1.5 درجة
الأمم المتحدة تحذر من خطر تجاوز شدة حرارة الأرض عتبة 1.5 ......
ترامب: لن أعود لـ«تويتر».. سأظل على «تروث»
ترامب: لن أعود لـ«تويتر».. سأظل على «تروث»...
هل أصيب رئيس أركان الجيش الروسي في هجوم أوكراني؟
هل أصيب رئيس أركان الجيش الروسي في هجوم أوكراني؟...
الجمعية العامة للأمم المتحدة تلزم الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن بتبرير استخدامها للفيتو
الجمعية العامة للأمم المتحدة تلزم الدول دائمة العضوية بمجلس ......
المزيد
أطنان من النفايات تجتاح شوارع الصين بسبب سياسة «صفر كوفيد»
أطنان من النفايات تجتاح شوارع الصين بسبب سياسة «صفر كوفيد»...
روسيا ستتخذ «التدابير الاحترازية الملائمة» إذا نقل حلف الأطلسي قوات نووية قرب حدودها
روسيا ستتخذ «التدابير الاحترازية الملائمة» إذا نقل حلف ......
كوريا الشمالية تسجل 21 وفاة و174 ألف إصابة بـ«حمى» وسط تفشي «كوفيد»
كوريا الشمالية تسجل 21 وفاة و174 ألف إصابة بـ«حمى» وسط تفشي ......
مجلس الأمن الدولي يدين قتل شيرين أبوعاقلة ويطالب بتحقيق فوري ومحايد
مجلس الأمن الدولي يدين قتل شيرين أبوعاقلة ويطالب بتحقيق فوري......
احتجاجات في إيران على رفع الحكومة أسعار سلع غذائية أساسية
احتجاجات في إيران على رفع الحكومة أسعار سلع غذائية أساسية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط