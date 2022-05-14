كوريا الشمالية تسجل 21 وفاة و174 ألف إصابة بـ«حمى» وسط تفشي «كوفيد»

القاهرة - بوابة الوسط

أحصت كوريا الشمالية السبت 21 وفاة جديدة سببها «حمّى»، بعد يومين على إعلان البلاد تسجيلها أوّل إصابة بـ«كوفيد-19» على أراضيها، ومسارعة السلطات إلى فرض إجراءات إغلاق.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية، بأنه جرى الجمعة تسجيل 174.440 إصابة جديدة بـ«حمّى»، من بينها 21 وفاة، لكنّ الوكالة لم تذكر عدد المتوفين جرّاء كوفيد، وفق «فرانس برس».

والجمعة، أعلنت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية، وفاة ستة أشخاص جراء «حمى»، ثبتت إصابة أحدهم بكوفيد، غداة رصد أول حالة إصابة رسمية بالفيروس في البلاد.

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وأوردت الوكالة أن «حمى لم يتسن تحديد سببها انتشرت بشكل سريع في أنحاء البلاد منذ نهاية أبريل»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأضافت: «تُوفي ستة أشخاص (ثبتت إصابة أحدهم بالمتحور المتفرع عن أوميكرون بي-إيه.2)».