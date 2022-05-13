بوريل يعلن إعادة «فتح» المفاوضات بشأن النووي الإيراني

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الجمعة، إعادة «فتح» المفاوضات بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني التي تشهد حالة من الجمود منذ عدة سنوات.

وقال بوريل، من فانغلز، في شمال ألمانيا حيث يشارك في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع، «المفاوضات كانت متوقفة وأعيد فتحها»، بحسب وكالة «فرانس برس».

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ومنذ أبريل العام 2021، بدأت إيران والقوى المنضوية في اتفاق 2015 (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، والصين)، مباحثات في فيينا شاركت فيها بشكل غير مباشر الولايات المتحدة التي انسحبت أحاديا من الاتفاق العام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب.

إيران تستفيد من رفع العقوبات

وتهدف المفاوضات الى إعادة واشنطن لمتن الاتفاق ورفع عقوبات فرضتها على طهران بعد انسحابها، مقابل امتثال الأخيرة مجددا لالتزاماتها التي تراجعت عنها بعد الخطوة الأميركية.

وعُلقت المباحثات رسميا في مارس الماضي، مع تأكيد المعنيين أن التفاهم بات «شبه منجز»، لكن مع تبقي نقاط تباين بين واشنطن وطهران، أبرزها طلب الأخيرة شطب اسم الحرس الثوري من القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية.