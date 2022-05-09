روسيا تستعرض قوتها العسكرية في ذكرى الانتصار على النازية.. وبوتين يحذر من «أهوال حرب شاملة»

القاهرة - بوابة الوسط

بدأت روسيا، الإثنين، عرضا عسكريا، احتفاء بذكرى الانتصار على ألمانيا النازية العام 1945 في محاولة لإبداء قوتها حرصا منها على رفع معنويات جنودها الذين يواجهون صعوبات في أوكرانيا.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمة كانت مرتقبة جدا من العالم، إن الجيش الروسي يدافع عن «الوطن الأم» في أوكرانيا، وأن روسيا كانت تواجه «تهديدا غير مقبول إطلاقا»، مضيفا أنه يجب بذل كل الجهود لتفادي «أهوال حرب شاملة»، قائلا «أتوجه إلى قواتنا المسلحة، أنتم تقاتلون من أجل الوطن الأم، من أجل مستقبله»، بحسب وكالة «يورو نيوز».

وكرر أن السلطات الأوكرانية كانت تحضر هجوما ضد الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق البلاد، وأرادت الحصول على القنبلة الذرية، وكانت مدعومة من حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ما يشكل تهديدا وجوديا لروسيا.

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وتابع «كان يتشكل تهديد غير مقبول على الإطلاق، مباشرة على حدودنا»، متحدثا عن نازيين جدد في أوكرانيا وواصفا هجومه عليها بأنه «رد وقائي» و«القرار الصائب الوحيد».

أهوال حرب شاملة جديدة

واضطرت روسيا إلى تقليص طموحها في الاستيلاء على كامل أوكرانيا وعاصمتها كييف، في مواجهة المقاومة الأوكرانية الشرسة والمسلحة من قبل الدول الغربية، بعد شهرين ونصف من بداية الغزو.

ومنذ أن أصبح فلاديمير بوتين رئيسا لروسيا في العام 2000، لا يُكرس العرض العسكري لإحياء ذكرى يوم النصر في 9 مايو فقط، بل أيضا لعرض القوة العسكرية الروسية التي تشكلت بعد سقوط الاتحاد السوفيتي.

ويحاول بوتين وضع النزاع في أوكرانيا في نفس مستوى مواجهة النازيين في العام 1945، واصفا العدو الأوكراني بأنه نازي جديد.

وشدد الرئيس الروسي الإثنين، على أن واجب موسكو هو تجنيب اندلاع حرب عالمية جديدة، فيما يخشى الكثيرون من اتساع النزاع في أوكرانيا، وقال «واجبنا هو المحافظة على ذكرى الذين هزموا النازية.. والقيام بكل ما يلزم حتى لا تتكرر أهوال حرب شاملة جديدة»، وفق «يورو نيوز».

«طائرة نهاية العالم» تحلق في سماء الساحة الحمراء

وكانت أفادت وزارة الدفاع الروسية أن «طائرة نهاية العالم» إيليوشين-80 المصممة للسماح للرئيس الروسي بالاستمرار في قيادة البلاد من الجو في حال حصول حرب نووية، ستحلق فوق الساحة الحمراء، وعرضت أيضا أسلحة عدة يمكن أن تطلق صواريخ نووية.

واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، من جهته، نظيره الروسي بأنه «نسي كل ما كان مهما للمنتصرين» في 1945، وقال الإثنين إن بلاده ستنتصر في النهاية، وأنها لن تدع روسيا «تستأثر بالانتصار» على النازية.

عرض عسكري في عيد النصر بروسيا, 9 مايو 2022. (أ ف ب)

عرض عسكري في عيد النصر بروسيا, 9 مايو 2022. (أ ف ب)

عرض عسكري في عيد النصر بروسيا, 9 مايو 2022. (أ ف ب)

عرض عسكري في عيد النصر بروسيا, 9 مايو 2022. (أ ف ب)

عرض عسكري في عيد النصر بروسيا, 9 مايو 2022. (أ ف ب)

عرض عسكري في عيد النصر بروسيا, 9 مايو 2022. (أ ف ب)

بوتين خلال العرض العسكري في عيد النصر بروسيا, 9 مايو 2022. (أ ف ب)

عرض عسكري في عيد النصر بروسيا, 9 مايو 2022. (أ ف ب)

بوتين خلال العرض العسكري في عيد النصر بروسيا, 9 مايو 2022. (أ ف ب)

بوتين خلال العرض العسكري في عيد النصر بروسيا, 9 مايو 2022. (أ ف ب)

عرض عسكري في عيد النصر بروسيا, 9 مايو 2022. (أ ف ب)

عرض عسكري في عيد النصر بروسيا, 9 مايو 2022. (أ ف ب)

عرض عسكري في عيد النصر بروسيا, 9 مايو 2022. (أ ف ب)

عرض عسكري في عيد النصر بروسيا, 9 مايو 2022. (أ ف ب)

عرض عسكري في عيد النصر بروسيا, 9 مايو 2022. (أ ف ب)

عرض عسكري في عيد النصر بروسيا, 9 مايو 2022. (أ ف ب)