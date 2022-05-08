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مجموعة السبع: أفعال بوتين في أوكرانيا تلحق «العار» بروسيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 08 مايو 2022, 08:13 مساء
مجموعة السبع: أفعال بوتين في أوكرانيا تلحق «العار» بروسيا
بايدن متحدثا إلى قادة مجموعة السبع، الأحد 8 أبريل 2022. (البيت الأبيض)
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اعتبرت الدول الأعضاء في مجموعة السبع أن أفعال الرئيس الروسي في أوكرانيا «تلحق العار بروسيا وبالتضحيات التاريخية لشعبها»، وذلك في وقت يستعد فلاديمير بوتين لإحياء ذكرى انتصار الاتحاد السوفياتي على ألمانيا النازية غدًا الإثنين، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

جاء ذلك في بيان مشترك صدر، اليوم الأحد، عقب اجتماع رؤساء دول وحكومات ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة، بمشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر الفيديو.

وخلال الاجتماع، كرر قادمة مجموعة السبع «تعهدهم اتخاذ إجراءات جديدة لمساعدة أوكرانيا في ضمان مستقبل حر وديمقراطي» و«الدفاع عن نفسها وصد أعمال عدائية مقبلة»، وفق البيان.

حظر النفط الروسي
وفي وقت سابق اليوم، أعلن البيت الأبيض، في بيان أن «مجموعة السبع بجميع أعضائها تعهدت اليوم حظرًا أو إلغاءً تدريجيًا لواردات النفط الروسي»، معتبرًا أن هذا القرار «سيوجه ضربة قاسية إلى الشريان الرئيسي الذي يغذي اقتصاد فلاديمير بوتين ويحرمه عائدات يحتاج إليها لتمويل حربه»، وفق «فرانس برس».

- دول مجموعة السبع تتعهد وقف استيراد النفط الروسي

لكن بيان البيت الأبيض لم يوضح ماهية التزامات كل من أعضاء مجموعة السبع التي تترأسها ألمانيا لهذا العام.

عقوبات إضافية على روسيا
وسبق أن نوه الرئيس الأميركي جو بايدن إلى عزم مجموعة الدول السبع فرض عقوبات إضافية على روسيا، وقال قبل أربعة أيام «نحن دائمًا منفتحون على عقوبات إضافية»، مضيفًا: «سأناقش مع أعضاء مجموعة السبع هذا الأسبوع ما سنفعله، وما لن نفعله».

ومنذ انطلاق الحرب الروسية في أوكرانيا، فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون وفي حلف شمال الأطلسي «ناتو» عقوبات اقتصادية ومالية عديدة على روسيا بهدف تقويض قدراتها على مواصلة الحرب.

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