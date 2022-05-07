روسيا: مقتل 5 أشخاص جراء حرائق في إقليم كراسنويارسك

القاهرة - بوابة الوسط

ذكر جهاز الإطفاء أن خمسة أشخاص على الأقل، لقوا حتفهم بسبب حرائق غابات ضخمة في منطقة «كراسنويارسك» في سيبيريا، بشرق روسيا.

ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء اليوم السبت، عن الهيئة الإقليمية للتعامل مع الكوارث، قولها إن الحرائق امتدت الآن إلى العديد من القرى في 12 منطقة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د. ب. أ».

وكان معظم الضحايا في قرية «تالاشانكا»، على بُعد نحو 200 كيلومتر شمال مدينة «كراسنويارسك» الرئيسية، وتردد أن ثلاثة أشخاص، من بينهم طفلان، لقوا حتفهم بسبب الحرائق هناك.

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كما لقي شخصان آخران، حتفهما في قرية «نيكولسك»، على بُعد 300 كيلومتر غرب كراسنويارسك. ووردت أنباء عن احتراق منازل ومبان زراعية في العديد من المناطق الأخرى، وبسبب حرائق الغابات الضخمة، أعلنت منطقة «كراسنويارسك» حالة طوارئ.

وتسببت الرياح القوية التي بلغت سرعتها 40 مترًا في الثانية، في عرقلة جهود إطفاء الحرائق، فيما ذكرت السلطات أن الحرائق نجمت بشكل جزئي عن تساقط الأشجار على خطوط الكهرباء، مما تسبب في حدوث ماس كهربائي قصير.

وأقامت الإدارة الإقليمية، مراكز إيواء طارئة للسكان في المناطق المتضررة.