جونسون يعبر عن «سروره بمواصلة العمل» مع ماكرون بعد إعادة انتخابه

القاهرة - بوابة الوسط

هنأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إيمانويل ماكرون بإعادة انتخابه رئيسًا لفرنسا، مبديًا «سروره بمواصلة العمل» معه، ومؤكدًا أن فرنسا هي أحد حلفاء المملكة المتحدة «الأكثر قربًا».

وغرد جونسون بالفرنسية الأحد، «أهنئ إيمانويل ماكرون بإعادة انتخابه لرئاسة الجمهورية الفرنسية. فرنسا هي أحد الحلفاء الأكثر قربًا والأكثر أهمية. أنا مسرور بأن نواصل العمل معًا على موضوعات رئيسية بالنسبة إلى بلدينا وإلى العالم»، وفق «فرانس برس».

قادة الاتحاد الأوروبي يهنئون ماكرون

وهنأ قادة الاتحاد الأوروبي الأحد إيمانويل ماكرون بإعادة انتخابه رئيسًا لفرنسا، ورأى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أن أوروبا يمكنها «التعويل على فرنسا لخمسة أعوام إضافية».

وكتب ميشال على «تويتر»: «في هذه المرحلة المضطربة، نحتاج الى أوروبا صلبة وإلى فرنسا ملتزمة تمامًا من أجل اتحاد أوروبي أكثر سيادة وأكثر استراتيجية»، فيما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين «أبدي ارتياحي إلى التمكن من مواصلة تعاوننا الممتاز. معًا، سنمضي قدمًا بفرنسا وأوروبا»، وفق «فرانس برس».

«خبر رائع لكل أوروبا»

اعتبر رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، الأحد، أن فوز إيمانويل ماكرون في الانتخابات الرئاسية الفرنسية هو «خبر رائع لكل أوروبا». وعلق دراغي في بيان رسمي أن «انتصار إيمانويل ماكرون في الانتخابات الرئاسية الفرنسية هو خبر رائع لكل أوروبا».

- رئيس الوزراء الإيطالي: إعادة انتخاب ماكرون «خبر رائع لكل أوروبا»

- تقديرات أولية: إيمانويل ماكرون رئيسا لولاية ثانية في فرنسا

وأُعيد الأحد، انتخاب إيمانويل ماكرون رئيسًا لفرنسا لولاية ثانية بعدما تغلب على منافسته من اليمين المتطرف مارين لوبن، بحسب تقديرات أولى نشرتها مراكز الاستطلاع. وحصد ماكرون الوسطي الليبرالي ما بين 57.6 و58.2 في المئة من الأصوات متقدمًا على مرشحة التجمع الوطني التي حازت ما بين 41.8 و42.4% من الأصوات، بحسب تلك التقديرات. وراوحت نسبة الامتناع عن التصويت بين 27.8 و29.8%.