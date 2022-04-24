Atwasat

جونسون يعبر عن «سروره بمواصلة العمل» مع ماكرون بعد إعادة انتخابه

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 24 أبريل 2022, 09:39 مساء
جونسون يعبر عن «سروره بمواصلة العمل» مع ماكرون بعد إعادة انتخابه
ئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إيمانويل ماكرون يصافح الرئيس الفرنسي ماكرون. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

هنأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إيمانويل ماكرون بإعادة انتخابه رئيسًا لفرنسا، مبديًا «سروره بمواصلة العمل» معه، ومؤكدًا أن فرنسا هي أحد حلفاء المملكة المتحدة «الأكثر قربًا».

وغرد جونسون بالفرنسية الأحد، «أهنئ إيمانويل ماكرون بإعادة انتخابه لرئاسة الجمهورية الفرنسية. فرنسا هي أحد الحلفاء الأكثر قربًا والأكثر أهمية. أنا مسرور بأن نواصل العمل معًا على موضوعات رئيسية بالنسبة إلى بلدينا وإلى العالم»، وفق «فرانس برس».

قادة الاتحاد الأوروبي يهنئون ماكرون
وهنأ قادة الاتحاد الأوروبي الأحد إيمانويل ماكرون بإعادة انتخابه رئيسًا لفرنسا، ورأى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أن أوروبا يمكنها «التعويل على فرنسا لخمسة أعوام إضافية».

وكتب ميشال على «تويتر»: «في هذه المرحلة المضطربة، نحتاج الى أوروبا صلبة وإلى فرنسا ملتزمة تمامًا من أجل اتحاد أوروبي أكثر سيادة وأكثر استراتيجية»، فيما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين «أبدي ارتياحي إلى التمكن من مواصلة تعاوننا الممتاز. معًا، سنمضي قدمًا بفرنسا وأوروبا»، وفق «فرانس برس».

«خبر رائع لكل أوروبا»
اعتبر رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، الأحد، أن فوز إيمانويل ماكرون في الانتخابات الرئاسية الفرنسية هو «خبر رائع لكل أوروبا». وعلق دراغي في بيان رسمي أن «انتصار إيمانويل ماكرون في الانتخابات الرئاسية الفرنسية هو خبر رائع لكل أوروبا».

-  رئيس الوزراء الإيطالي: إعادة انتخاب ماكرون «خبر رائع لكل أوروبا»
-   تقديرات أولية: إيمانويل ماكرون رئيسا لولاية ثانية في فرنسا

وأُعيد الأحد، انتخاب إيمانويل ماكرون رئيسًا لفرنسا لولاية ثانية بعدما تغلب على منافسته من اليمين المتطرف مارين لوبن، بحسب تقديرات أولى نشرتها مراكز الاستطلاع. وحصد ماكرون الوسطي الليبرالي ما بين 57.6 و58.2 في المئة من الأصوات متقدمًا على مرشحة التجمع الوطني التي حازت ما بين 41.8 و42.4% من الأصوات، بحسب تلك التقديرات. وراوحت نسبة الامتناع عن التصويت بين 27.8 و29.8%.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إيمانويل ماكرون رئيسا لولاية ثانية في فرنسا

إيمانويل ماكرون رئيسا لولاية ثانية في فرنسا
تفاصيل المحادثات الثلاثية «المصرية الإمارتية الأردنية» في القاهرة

تفاصيل المحادثات الثلاثية «المصرية الإمارتية الأردنية» في القاهرة
الصافرات ضد ميسي تتصدر أول تصريح لبوكيتينو بعد التتويج بالدوري الفرنسي مع «سان جيرمان»

الصافرات ضد ميسي تتصدر أول تصريح لبوكيتينو بعد التتويج بالدوري الفرنسي مع «سان ...
اليوم العالمي لمكافحة الملاريا.. دعوة إلى مواصلة الابتكار لإنقاذ الأرواح

اليوم العالمي لمكافحة الملاريا.. دعوة إلى مواصلة الابتكار لإنقاذ الأرواح
روسيا تنشر قاذفات صواريخ «إسكندر-إم» بالقرب من الحدود الأوكرانية

روسيا تنشر قاذفات صواريخ «إسكندر-إم» بالقرب من الحدود الأوكرانية
برنامج «الميزان» (الحلقة 5)

برنامج «الميزان» (الحلقة 5)
خلونا نحلموا (الحلقة 12)

خلونا نحلموا (الحلقة 12)
مسلسل «شن الحكاية» (12)

مسلسل «شن الحكاية» (12)
ريال بيتيس يقتنص كأس إسبانيا عبر ركلات الترجيح ويحقق لقبه الأول منذ 2005

ريال بيتيس يقتنص كأس إسبانيا عبر ركلات الترجيح ويحقق لقبه الأول منذ 2005
مسلسل «هذا هو» (11)

مسلسل «هذا هو» (11)
تسلسل زمني: الحرب الروسية-الأوكرانية تدخل شهرها الثالث

تسلسل زمني: الحرب الروسية-الأوكرانية تدخل شهرها الثالث
الفرنسيون يقترعون اليوم في اختيار تاريخي بين ماكرون ولوبن

الفرنسيون يقترعون اليوم في اختيار تاريخي بين ماكرون ولوبن
هل تعود الطفلة البريطانية مادي بعد 15 عاما من اختفائها؟

هل تعود الطفلة البريطانية مادي بعد 15 عاما من اختفائها؟
التشكيلي سالم عيسى موهبة جنوبية

التشكيلي سالم عيسى موهبة جنوبية
الدبيبة: نزود المحطات بالوقود نهارا ثم يهرب ليلا

الدبيبة: نزود المحطات بالوقود نهارا ثم يهرب ليلا
كاركاتير حليم - ليبيا تشهد جولة رابعة من إغلاق المنشأت النفطية

كاركاتير حليم - ليبيا تشهد جولة رابعة من إغلاق المنشأت النفطية
«الكونفدرالية» تسأل عن الطرف الليبي والاتحاد والأهلي طرابلس يجيبان.. الأحد

«الكونفدرالية» تسأل عن الطرف الليبي والاتحاد والأهلي طرابلس يجيبان.. الأحد
الأمن الداخلي يعلن ضبط أحد أكبر رؤوس القتل بالمنطقة الغربية

الأمن الداخلي يعلن ضبط أحد أكبر رؤوس القتل بالمنطقة الغربية
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
مقتل 160 شخصا في أعمال عنف في دارفور
مقتل 160 شخصا في أعمال عنف في دارفور
رئيس الوزراء الإيطالي: إعادة انتخاب ماكرون «خبر رائع لكل أوروبا»
رئيس الوزراء الإيطالي: إعادة انتخاب ماكرون «خبر رائع لكل أوروبا»
شارل ميشال بعد إعادة انتخاب ماكرون: الاتحاد الأوروبي «يمكنه التعويل على فرنسا لخمسة أعوام إضافية»
شارل ميشال بعد إعادة انتخاب ماكرون: الاتحاد الأوروبي «يمكنه ...
جونسون يعبر عن «سروره بمواصلة العمل» مع ماكرون بعد إعادة انتخابه
جونسون يعبر عن «سروره بمواصلة العمل» مع ماكرون بعد إعادة انتخابه
شولتس: إعادة انتخاب ماكرون «إشارة قوية لصالح أوروبا»
شولتس: إعادة انتخاب ماكرون «إشارة قوية لصالح أوروبا»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وزارة الدفاع الروسية تعلن غرق الطراد «موسكفا»
وزارة الدفاع الروسية تعلن غرق الطراد «موسكفا»...
السعودية: الحج هذا العام محظور على من تجاوز 65 عاما
السعودية: الحج هذا العام محظور على من تجاوز 65 عاما...
30 قتيلا و100 جريح في الهجوم على محطة كراماتورسك للقطارات في أوكرانيا
30 قتيلا و100 جريح في الهجوم على محطة كراماتورسك للقطارات في......
الشرطة تلقي القبض على المشتبه به في عملية إطلاق النار في مترو أنفاق بنيويورك.. ويلاحق بتهمة شن «هجوم إرهابي»
الشرطة تلقي القبض على المشتبه به في عملية إطلاق النار في ......
زيلينسكي يحض مجلس الأمن على «التحرك فورا» لمواجهة «جرائم الحرب» في أوكرانيا
زيلينسكي يحض مجلس الأمن على «التحرك فورا» لمواجهة «جرائم ......
المزيد
زيلينسكي يجتمع مع وزيري الخارجية والدفاع الأميركيين في كييف
زيلينسكي يجتمع مع وزيري الخارجية والدفاع الأميركيين في كييف...
ماكرون: لست رئيس فريق إنما رئيس الجميع
ماكرون: لست رئيس فريق إنما رئيس الجميع...
الشرطة تفض احتجاجا في باريس ضد إعادة انتخاب ماكرون
الشرطة تفض احتجاجا في باريس ضد إعادة انتخاب ماكرون...
شولتس: إعادة انتخاب ماكرون «إشارة قوية لصالح أوروبا»
شولتس: إعادة انتخاب ماكرون «إشارة قوية لصالح أوروبا»...
جونسون يعبر عن «سروره بمواصلة العمل» مع ماكرون بعد إعادة انتخابه
جونسون يعبر عن «سروره بمواصلة العمل» مع ماكرون بعد إعادة ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط