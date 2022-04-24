رئيس الوزراء الإيطالي: إعادة انتخاب ماكرون «خبر رائع لكل أوروبا»

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبر رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، الأحد، أن فوز إيمانويل ماكرون في الانتخابات الرئاسية الفرنسية هو «خبر رائع لكل أوروبا».

وعلق دراغي في بيان رسمي أن «انتصار إيمانويل ماكرون في الانتخابات الرئاسية الفرنسية هو خبر رائع لكل أوروبا»، بحسب «فرانس برس».

أُعيد الأحد، انتخاب إيمانويل ماكرون رئيسًا لفرنسا لولاية ثانية بعدما تغلب على منافسته من اليمين المتطرف مارين لوبن، بحسب تقديرات أولى نشرتها مراكز الاستطلاع.

وحصد ماكرون الوسطي الليبرالي ما بين 57.6 و58.2 في المئة من الأصوات متقدمًا على مرشحة التجمع الوطني التي حازت ما بين 41.8 و42.4% من الأصوات، بحسب تلك التقديرات. وراوحت نسبة الامتناع عن التصويت بين 27.8 و29.8%.