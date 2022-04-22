الاتحاد الأوروبي يطلب من بوتين إقامة ممرات إنسانية من ماريوبول في عيد الفصح الأرثوذكسي

القاهرة - بوابة الوسط

طلب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي، الجمعة، ضمان وجود ممرات إنسانية في ماريوبول لمناسبة عيد الفصح الأرثوذكسي.

وكتب ميشال، على تويتر «اتصلت بالرئيس بوتين.. طالبت بأن تفتح ممرات إنسانية في ماريوبول والمدن المحاصرة الأخرى فورا، لا سيما تزامنا مع عيد الفصح الأرثوذكسي»، وفق وكالة «فرانس برس».

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في وقت سابق من اليوم، قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشتشوك، إنه لن يُفتح أي ممر إنساني لإجلاء مدنيين، الجمعة، في أوكرانيا واصفة الوضع على الطرق بأنه «خطير».

وكتبت على تلغرام «بسبب الخطر الذي يهدد طرقنا، لن تكون هناك ممرات إنسانية اليوم». والخميس، وصلت ثلاث حافلات تقل أشخاص جرى إجلاؤهم من مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة إلى زابوريجيا، وهي مدينة كبيرة في جنوب شرق أوكرانيا، حسب وكالة «فرانس برس».

وكانت كييف قد طالبت، الخميس، بفتح ممر إنساني «عاجل» لإخلاء المدنيين المحاصرين في آزوفستال، المجمّع الضخم لصناعة الصلب في ماريوبول وآخر معقل للمقاومة الأوكرانية في مدينة ماريوبول التي سيطرت عليها القوات الروسية.