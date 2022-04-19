روسيا: فتح ممر لخروج القوات الأوكرانية من ماريوبول

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الجيش الروسي أنه فتح، الثلاثاء، ممرًا لإجلاء الجنود الأوكرانيين الموجودين في منطقة آزوفستال الصناعية في ميناء ماريوبول الاستراتيجي، بعد ساعات قليلة من دعوتهم إلى الاستسلام.

وقالت وزارة الدفاع الروسية: «نظرًا للوضع الكارثي في مصنع آزوفستال للمعادن فتحت القوات الروسية اعتبارًا من الساعة 14.00 (11.00 ت غ) ممرًا للسماح بخروج جنود الجيش الأوكراني ومقاتلي التشكيلات القومية الذين ألقوا السلاح طوعًا»، موضحة أنه وقف لإطلاق النار يسري في الموقع لتأمين عملية الإجلاء، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق اليوم، طالبت روسيا القوات الأوكرانية بـ«إلقاء السلاح فورًا»، وأعلنت مهلة جديدة للمدافعين عن مدينة ماريوبول الساحلية للتخلي عن المقاومة.

ودعت وزارة الدفاع الروسية السلطات في كييف إلى إظهار «المنطق وإصدار أوامر مماثلة للمقاتلين بوقف مقاومتهم العبثية»، مضيفة أنها «ستضمن نجاة» المدافعين عن ماريوبول من الموت إذا ألقوا أسلحتهم اعتبارًا من منتصف اليوم (09.00 بتوقيت غرينتش).

وسبق أن أعلن الزعيم الشيشاني، رمضان قديروف، أن أكثر من ألف من مشاة البحرية الأوكرانية استسلموا في ماريوبول وحث القوات المتبقية المتحصنة في مصنع آزوفستال للصلب على الاستسلام. في حين قالت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، إن أكثر من ألف جندي أوكراني استسلموا للقوات الروسية في مدينة ماريوبول.