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كييف تطالب بفتح ممر إنساني «عاجل» في ماريوبول

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 أبريل 2022, 03:23 مساء
كييف تطالب بفتح ممر إنساني «عاجل» في ماريوبول
صورة جوية تظهر آثار القصف الروسي على مدينة ماريوبول الأوكرانية. (سي أن أن)
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طالبت كييف، الخميس، بفتح ممر إنساني «عاجل» لإخلاء المدنيين المحاصرين في آزوفستال، المجمّع الضخم لصناعة الصلب في ماريوبول وآخر معقل للمقاومة الأوكرانية في مدينة ماريوبول التي سيطرت عليها القوات الروسية.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في تغريدة على «تويتر» إنّ المدنيين الذين «لجأوا بأعداد كبيرة» إلى هذا المصنع «لا يثقون بالقوات (الروسية)»، مشددة على «ضرورة فتح ممرّ إنساني عاجل» مرفقا «بضمانات بأنّ الناس سيكونون بأمان»، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق اليوم، غادرت أربع حافلات لإجلاء مدنيين مرفأ ماريوبول في جنوب شرق أوكرانيا، حسب ما أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشتشوك.

بوتين يعلن سيطرة قواته على ماريوبول
كشف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن قوات بلاده «نجحت» في السيطرة على مدينة ماريوبول الأوكرانية، وأمر بمحاصرة آخر المقاتلين الأوكرانيين المتحصنين في مجمع آزوفستال الصناعي، بدلا من اقتحامه.

وقال بوتين لوزير الدفاع سيرغي شويغو إن «انتهاء عمل تحرير ماريوبول نجاح»، وأبلغه أن اقتحام موقع آزوفستال «غير مناسب» ومن الضروري محاصرة «المنطقة بطريقة لا تسمح بمرور ذبابة واحدة»، حسب وكالة «فرانس برس».

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اتفاق مع روسيا حول ممر إنساني
وتوصلت كييف إلى اتفاق مع روسيا حول ممر إنساني لإجلاء مدنيين من مرفأ ماريوبول المحاصر في جنوب شرق أوكرانيا، هو الأول من نوعه منذ السبت، وفق ما كشفت مسؤولة أوكرانية.

بينما أكد الجيش الروسي، الثلاثاء الماضي، فتح ممر لإجلاء الجنود الأوكرانيين الموجودين في منطقة آزوفستال الصناعية في ميناء ماريوبول الاستراتيجي، بعد ساعات قليلة من دعوتهم إلى الاستسلام.

واقترحت أوكرانيا، أمس الأربعاء، على روسيا عقد «جولة خاصة» من المفاوضات في مدينة ماريوبول المحاصرة. وقال كبير المفاوضين الأوكرانيين والمستشار الرئاسي، ميخايلو بودولياك، في تغريدة على «تويتر»، «نعم، من دون أي شروط. نحن مستعدون لجولة خاصة من المفاوضات في ماريوبول نفسها»، وذلك «بهدف إنقاذ أناسنا، آزوف، الجنود، المدنيين، الأطفال، الأحياء والجرحى. الجميع؛ لأنهم أناسنا؛ لأنهم في قلبي، للأبد».

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