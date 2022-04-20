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أوكرانيا تعرض على روسيا إجراء مفاوضات في ماريوبول المحاصرة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 أبريل 2022, 10:24 مساء
أوكرانيا تعرض على روسيا إجراء مفاوضات في ماريوبول المحاصرة
سيدة مسنة تسير أمام مبنى دمر في ماريوبول. (الإنترنت)
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أعلن مسؤول أوكراني كبير، مساء الأربعاء، أن بلاده اقترحت على روسيا عقد «جولة خاصة» من المفاوضات في مدينة ماريوبول المحاصرة.

وقال كبير المفاوضين الأوكرانيين والمستشار الرئاسي ميخايلو بودولياك، في تغريدة على «تويتر»، «نعم، من دون أي شروط. نحن مستعدون لجولة خاصة من المفاوضات في ماريوبول نفسها»، وذلك «بهدف إنقاذ أناسنا، آزوف، الجنود، المدنيين، الأطفال، الأحياء والجرحى. الجميع؛ لأنهم أناسنا؛ لأنهم في قلبي، للأبد»، بحسب «فرانس برس».

 اتفاق مع روسيا حول ممر إنساني 
وتوصلت كييف إلى اتفاق مع روسيا حول ممر إنساني لإجلاء مدنيين من مرفأ ماريوبول المحاصر في جنوب شرق أوكرانيا، هو الأول من نوعه منذ السبت، وفق ما كشفت مسؤولة أوكرانية.

وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك، في رسالة عبر «تلغرام»: «توصلنا إلى اتفاق مبدئي (مع الروس) حول ممر إنساني للنساء والأطفال والكبار في السن».

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وأمس الثلاثاء، أكد الجيش الروسي فتح ممر لإجلاء الجنود الأوكرانيين الموجودين في منطقة آزوفستال الصناعية في ميناء ماريوبول الاستراتيجي، بعد ساعات قليلة من دعوتهم إلى الاستسلام.

وقالت وزارة الدفاع الروسية: «نظرًا للوضع الكارثي في مصنع آزوفستال للمعادن فتحت القوات الروسية اعتبارًا من الساعة 14:00 (11.00 ت غ) ممرًا للسماح بخروج جنود الجيش الأوكراني ومقاتلي التشكيلات القومية الذين ألقوا السلاح طوعًا»، موضحة أنه وقف لإطلاق النار يسري في الموقع لتأمين عملية الإجلاء.

روسيا تدعو إلى وقف المقاومة في ماريوبول
وقال قائد للعسكريين الأوكرانيين المحاصرين في ماريوبول، المدينة الساحلية الاستراتيجية في جنوب شرق أوكرانيا، التي تريد موسكو السيطرة عليها: «ربما نعيش أيامنا الأخيرة إن لم يكن ساعاتنا الأخيرة»، مطلقًا نداء استغاثة لمساعدتهم.

وكتب سيرغوي فولينا، من اللواء «36» في البحرية على «فيسبوك»، أن «عديد العدو أكبر من عددنا بعشر مرات»، وأضاف: «نناشد كل قادة العالم ونرجوهم مساعدتنا. نطلب منهم استخدام إجراءات الانتشال ونقلنا إلى أراضي دولة ثالثة»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وفي هذه المدينة التي تخشى السلطات الأوكرانية أن يكون قتل فيها بين عشرين ألفًا و22 ألف مدني، يتركز القتال حول مجمع آزوفستال للصناعات المعدنية. وقال مجلس مدينة ماريوبول على تطبيق «تلغرام»، الثلاثاء، إن المقاتلين الأوكرانيين متحصنون في الموقع لكن هناك «ألف مدني على الأقل معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن، في ملاجئ تحت الأرض» في المجمع الصناعي.

ودعت روسيا، الثلاثاء، المدافعين عن ماريوبول إلى وقف مقاومتهم بعد إنذار أول وجهته، الأحد، في إطار سعيها للاستيلاء على هذه المدينة. وستسمح لها السيطرة على ماريوبول بربط شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014، بالجمهوريتين الانفصاليتين المواليتين لروسيا في دونباس.

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