كييف تعلن التوصل إلى اتفاق لإجلاء المدنيين من ماريوبول

القاهرة - بوابة الوسط

توصلت كييف إلى اتفاق مع روسيا حول ممر إنساني لإجلاء مدنيين من مرفأ ماريوبول المحاصر في جنوب شرقي أوكرانيا، هو الأول من نوعه منذ السبت، وفق ما كشفت مسؤولة أوكرانية.

وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك، في رسالة عبر تلغرام «توصلنا إلى اتفاق مبدئي (مع الروس) حول ممر إنساني للنساء والأطفال والكبار في السن»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأمس الثلاثاء، أكد الجيش الروسي فتح ممر لإجلاء الجنود الأوكرانيين الموجودين في منطقة آزوفستال الصناعية في ميناء ماريوبول الاستراتيجي، بعد ساعات قليلة من دعوتهم إلى الاستسلام.

وقالت وزارة الدفاع الروسية: «نظرا للوضع الكارثي في مصنع آزوفستال للمعادن فتحت القوات الروسية اعتبارا من الساعة 14:00 (11.00 ت غ) ممرا للسماح بخروج جنود الجيش الأوكراني ومقاتلي التشكيلات القومية الذين ألقوا السلاح طوعا»، موضحة أنه وقف لإطلاق النار يسري في الموقع لتأمين عملية الإجلاء.