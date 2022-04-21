بوتين يعلن نجاح القوات الروسية في السيطرة على ماريوبول الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط

صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس، بأن قوات بلاده «نجحت» في السيطرة على مدينة ماريوبول الأوكرانية، وأمر بمحاصرة آخر المقاتلين الأوكرانيين المتحصنين في مجمع آزوفستال الصناعي، بدلا من اقتحامه.

وقال بوتين لوزير الدفاع سيرغي شويغو إن «انتهاء عمل تحرير ماريوبول نجاح»، وأبلغه أن اقتحام موقع آزوفستال «غير مناسب» ومن الضروري محاصرة «المنطقة بطريقة لا تسمح بمرور ذبابة واحدة»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأمس الأربعاء، اقترحت أوكرانيا على روسيا عقد «جولة خاصة» من المفاوضات في مدينة ماريوبول المحاصرة.

وقال كبير المفاوضين الأوكرانيين والمستشار الرئاسي، ميخايلو بودولياك، في تغريدة على «تويتر»، «نعم، من دون أي شروط. نحن مستعدون لجولة خاصة من المفاوضات في ماريوبول نفسها»، وذلك «بهدف إنقاذ أناسنا، آزوف، الجنود، المدنيين، الأطفال، الأحياء والجرحى. الجميع؛ لأنهم أناسنا؛ لأنهم في قلبي، للأبد».

اتفاق مع روسيا حول ممر إنساني

وتوصلت كييف إلى اتفاق مع روسيا حول ممر إنساني لإجلاء مدنيين من مرفأ ماريوبول المحاصر في جنوب شرق أوكرانيا، هو الأول من نوعه منذ السبت، وفق ما كشفت مسؤولة أوكرانية.

- أوكرانيا تعرض على روسيا إجراء مفاوضات في ماريوبول المحاصرة

- كييف تعلن التوصل إلى اتفاق لإجلاء المدنيين من ماريوبول

- روسيا: فتح ممر لخروج القوات الأوكرانية من ماريوبول

بينما أكد الجيش الروسي، الثلاثاء الماضي، فتح ممر لإجلاء الجنود الأوكرانيين الموجودين في منطقة آزوفستال الصناعية في ميناء ماريوبول الاستراتيجي، بعد ساعات قليلة من دعوتهم إلى الاستسلام.