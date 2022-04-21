بايدن: بوتين لن ينجح في احتلال أوكرانيا مطلقا

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين «لن ينجح أبداً في احتلال أوكرانيا»، عقب إعلانه عن مساعدة عسكرية أميركية جديدة لكييف.

وأضاف بايدن: «وحدتنا في الوطن مع حلفائنا وشركائنا، ووحدتنا مع الشعب الأوكراني، تبعث رسالة لا لبس فيها إلى بوتين وهي أنه لن ينجح أبدًا في السيطرة على كل أوكرانيا واحتلالها»،حسبما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

مساعدات عسكرية من أميركا لأوكرانيا بـ 800 مليون دولار

وأعلن بايدن حزمة مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار، مشيرًا إلى أن تلك المساعدات من شأنها أن تساعد القوات الأوكرانية في قتالها القوات الروسية في منطقة دونباس.

ونوه بأن الحزمة تتضمن أسلحة مدفعية ثقيلة، العشرات من مدافع الهاوتزر، و144 ألف قطعة ذخيرة مع مدافع الهاوتزر هذه. وتشمل أيضًا المزيد من الطائرات المسيرة التكتيكية»،

كما شكك الرئيس الأميركي في سيطرة الروس على مدينة ماريوبول الأوكرانية، وهي السيطرة التي أعلن عنها بوتين صباح اليوم. وأوضح: «سيطرة (بوتين) على ماريوبول موضع شكّ... ليس هناك بعد أي دليل على أن ماريوبول سقطت بالكامل».