الحصار الروسي يشتد.. ومقاتلو ماريوبول يستغيثون: ربما نعيش ساعاتنا الأخيرة

القاهرة - بوابة الوسط

قال قائد للعسكريين الأوكرانيين المحاصرين في ماريوبول، المدينة الساحلية الاستراتيجية في جنوب شرق أوكرانيا، التي تريد موسكو السيطرة عليها «ربما نعيش أيامنا الأخيرة إن لم يكن ساعاتنا الأخيرة»، مطلقا نداء استغاثة لمساعدتهم.

وكتب سيرغوي فولينا من اللواء 36 في البحرية على «فيسبوك» أن «عديد العدو أكبر من عددنا بعشر مرات»، وأضاف: «نناشد كل قادة العالم ونرجوهم مساعدتنا. نطلب منهم استخدام إجراءات الانتشال ونقلنا إلى أراضي دولة ثالثة»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وتؤكد روسيا من جهتها أنها فتحت ممرا يفترض أن يسمح للقوات الأوكرانية التي تقرر الاستسلام بمغادرة ماريوبول. لكن الجيش الروسي كشف، مساء الثلاثاء، أن «أحدا» لم يسلك هذا الممر الإنساني. وقال المصدر إنه سيعاد فتح هذا الممر مجددا، الأربعاء، اعتبارا من الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش.



روسيا تدعو إلى وقف المقاومة في ماريوبول

وفي هذه المدينة التي تخشى السلطات الأوكرانية أن يكون قتل فيها بين عشرين ألفا و22 ألف مدني، يتركز القتال حول مجمع آزوفستال للصناعات المعدنية.

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وقال مجلس مدينة ماريوبول على تطبيق تلغرام، الثلاثاء، إن المقاتلين الأوكرانيين متحصنون في الموقع لكن هناك «ألف مدني على الأقل معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن، في ملاجئ تحت الأرض» في المجمع الصناعي.

ودعت روسيا، الثلاثاء، المدافعين عن ماريوبول إلى وقف مقاومتهم بعد إنذار أول وجهته، الأحد، في إطار سعيها للاستيلاء على هذه المدينة. وستسمح لها السيطرة على ماريوبول بربط شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014، بالجمهوريتين الانفصاليتين المواليتين لروسيا في دونباس.

زيلينسكي يدعو إلى إجلاء المدنيين من ماريوبول

دعا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مساء الثلاثاء، مجددا إلى إجلاء المدنيين الذين ما زالوا في ماريوبول.

وقال الرئيس الأوكراني في تسجيل فيديو على صفحته على «فيسبوك» إن «الوضع في ماريوبول على حاله، حرج إلى أقصى الدرجات»، متهما الجيش الروسي «بعرقلة كل الجهود الهادفة إلى تنظيم ممرات إنسانية وإنقاذ شعبنا».