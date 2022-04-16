الصين تجري مناورات عسكرية ضخمة قرب تايوان ردا على زيارة وفد أميركي

القاهرة - بوابة الوسط

أجرى الجيش الصيني مناورات عسكرية ضخمة قرب تايوان، تزامنًا مع زيارة وفد أميركي يضم أعضاء من الكونغرس عن الحزبين في تايبيه؛ إذ أجرى المشرعون اجتماعًا مع الرئيسة التايوانية، تساي إنغ وين.

ورغم أن الزيارة لم تدم سوى لمدة 24 ساعة تقريبًا، لكن كان ذلك كافيًا لرسم رد حاد للغاية من قبل بكين وإجراء مناورات عسكرية، شاركت فيها سفن حربية وقاذفات وطائرات مقاتلة، وفق «CNN».

- الصين: مرور مدمرة أميركية في مضيق تايوان تصرف استفزازي وخطير

وفي مارس الماضي، وصف الجيش الصيني، مرور المدمرة الأميركية «رالف جونسون» في مضيق تايوان، منتصف الشهر، بأنه تصرف «استفزازي» من جانب الولايات المتحدة بعث برسالة خاطئة إلى القوى المؤيدة لاستقلال تايوان.

وقال ناطق باسم الجيش الصيني في بيان إن مثل هذا التصرف «خطير للغاية»، مضيفًا أنه وضعت قوات لرصد مرور المدمرة «رالف جونسون»، إذ تقول الصين إن تايوان أكثر القضايا حساسية وأهمية في علاقاتها مع الولايات المتحدة.