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الصين: مرور مدمرة أميركية في مضيق تايوان تصرف استفزازي وخطير

القاهرة - بوابة الوسط السبت 19 مارس 2022, 09:52 مساء
الصين: مرور مدمرة أميركية في مضيق تايوان تصرف استفزازي وخطير
المدمرة الأميركية «رالف جونسون». (الإنترنت)
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وصف الجيش الصيني، السبت، مرور المدمرة الأميركية «رالف جونسون» في مضيق تايوان، يوم الخميس الماضين بأنه تصرف «استفزازي» من جانب الولايات المتحدة بعث برسالة خاطئة إلى القوى المؤيدة لاستقلال تايوان.

وقال ناطق باسم الجيش الصيني في بيان إن مثل هذا التصرف «خطير للغاية»، مضيفًا أنه تم وضع قوات لرصد مرور المدمرة «رالف جونسون»، وفق «رويترز».

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وتقول الصين إن تايوان أكثر القضايا حساسية وأهمية في علاقاتها مع الولايات المتحدة. وليس لواشنطن علاقات دبلوماسية رسمية مع تايبيه، لكنها أهم داعم دولي لتايوان وأهم مورد سلاح لها.

وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ لنظيره الأميركي، جو بايدن الجمعة، إن قضية تايوان تحتاج إلى أن تعالج بشكل سليم من أجل تجنب أي تأثير سلبي على العلاقات الصينية-الأميركية.

الجيش الصيني 
وأعلنت وزارة الدفاع التايوانية أن حاملة طائرات صينية، أبحرت في مضيق تايوان قبل ساعات من حديث الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأميركي جو بايدن.

وأبحرت حاملة الطائرات قرب جزيرة كينمن التي تسيطر عليها تايوان، وتقع في الجهة المقابلة مباشرة من مدينة شيامين الصينية، وإن سفينة حربية أميركية تعقبتها، بحسب ما ذكره مصدر مطلع لـ«رويترز».

وأضاف: «في نحو الساعة  العاشرة صباحًا أمس الجمعة، ظهرت سي.في-17 على بعد نحو 30 ميلًا بحريًّا إلى الجنوب الغربي من كينمن والتقط راكب على متن رحلة مدنية صورًا لها»، مشيرًا للحاملة «شاندونغ» برقم تشغيلها الرسمي.

السفن والطائرات الصينية
وأشار المصدر إلى أن المدمرة الأميركية «رالف جونسون» تتبعت الحاملة، التي لم يكن على متنها طائرات، في جزء من طريقها وأبحرت شمالًا عبر المضيق.

وأكدت وزارة الدفاع التايوانية مرور حاملة الطائرات، لكنها لم تذكر تفاصيل أكثر من قول إن قواتها «على دراية تامة» بما تفعله السفن والطائرات الصينية في مضيق تايوان.

كما أوضح الناطق باسم البحرية الأميركية اللفتنانت مارك لانجفورد، أن المدمرة رالف جونسون «مرت مرورًا دوريًّا عبر مضيق تايوان في 17 مارس (بالتوقيت المحلي) وأبحرت في المياه الدولية بما يتفق مع القوانين الدولية».

وأكدت الصين أن لها السيادة على تايوان ذات الحكم الديمقراطي، وكثفت في العامين الماضيين أنشطتها العسكرية قرب الجزيرة لتأكيد سيادتها عليها، مما أثار قلق تايبيه وواشنطن.

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