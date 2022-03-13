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انطلاق محادثات السلام التشادية في الدوحة بعد تأجيلها في فبراير

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 13 مارس 2022, 05:07 مساء
انطلاق محادثات السلام التشادية في الدوحة بعد تأجيلها في فبراير
رئيس وزراء تشاد ألبرت باهيمي باداك (وسط) في بداية مفاوضات السلام التشادية في العاصمة القطرية. (أ ف ب)
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بدأت في العاصمة القطرية الدوحة، الأحد، مفاوضات بين المجلس العسكري الحاكم في تشاد وعدد كبير من الجماعات المتمردة بعد إرجائها الشهر الماضي.

وجرى تأجيل «الحوار التمهيدي في الدوحة» الذي يتم العمل عليه منذ أشهر، وكان مقررًا في البداية في 27 فبراير، في اللحظة الأخيرة إلى 13 مارس، بحسب «فرانس برس».

 طاولة «الحوار الوطني الشامل» 
ويتمثل أحد الأهداف المعلنة لمحمد إدريس ديبي (38 عامًا) الذي نصّب رئيسًا للجمهورية في 20 أبريل 2021 بعيد مقتل والده، هو إقناع الجماعات المسلحة بالجلوس إلى طاولة «الحوار الوطني الشامل» المقرر في 10 مايو مع فصائل المعارضة السياسية والمسلحة.

غير أن مصدرًا دبلوماسيًا قال إن محادثات الدوحة قد تستمر لعدة أسابيع، ما يهدد بتأخير عقد الحوار.

وأكد رئيس الوزراء التشادي ألبرت باهيمي ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد في افتتاح المحادثات بالدوحة أنه سيكون من الضروري تقديم «تنازلات» لإنجاح المفاوضات.

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وجرت مراسم الافتتاح في غياب قسم من المدعوين الذين بلغ عددهم 84 قياديًا من 44 مجموعة مسلحة نظرًا لعدم تمكنهم من مغادرة معاقلهم في ليبيا والسودان ومناطق أخرى، لأن وثائق سفرهم لم تصل في الوقت المناسب، بحسب عضو في فريق الوساطة التشادية.

محاولات انقلاب فاشلة وناجحة
ويحفل تاريخ تشاد منذ استقلالها عن فرنسا العام 1960 بمحاولات انقلاب فاشلة وناجحة وتمردات. وقال باهيمي في افتتاح المفاوضات الأحد «السلام يتطلب شجاعة أكثر من الحرب... الشجاعة الحقيقية ليست في التلويح بسلاح، بل في إلقائه». 

وطالب المتمردون كشرط مسبق رد ممتلكاتهم «المنهوبة» وإقرار عفو عام والإفراج عن«أسرى الحرب»، وهو ما بدأ المجلس العسكري بفعله لكنه ما زال يستبعد عددًا منهم، ولا سيما أعضاء التحالف القوي «جبهة التناوب والوفاق» (فاكت)، المتهمة بقتل الرئيس السابق إدريس ديبي إتنو خلال معارك شمال البلاد.

وتعهد المجلس العسكري إجراء «انتخابات حرة وشفافة» في تشاد قبل نهاية العام 2022.

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