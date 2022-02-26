تظاهرة محدودة في تشاد ضد المجلس العسكري الحاكم وفرنسا

القاهرة - بوابة الوسط

تظاهر نحو 500 شخص، السبت، بدعوة من المعارضة ضد المجلس العسكري الحاكم في تشاد، مرددين شعارات معادية لفرنسا التي يتهمونها بدعم النظام.

ويوم إعلان وفاة الرئيس إدريس ديبي إتنو في 20 أبريل 2021، الذي قُتل أثناء توجهه إلى الجبهة ضد المتمردين بعد أن حكم تشاد لمدة 30 عامًا بقبضة من حديد، تولى نجله الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو (37 عامًا) السلطة على رأس مجلس عسكري انتقالي من 15 جنرالًا، وأعلن على الفور حل البرلمان والحكومة وألغى الدستور، لكنه وعد بإجراء «انتخابات حرة وديمقراطية» خلال مهلة 18 شهرًا قابلة للتجديد مرة واحدة، وفق «فرانس برس».

«أوقفوا الهمجية البشرية للشرطة» و«فرنسا خارج تشاد»

وقدمت فرنسا على الفور دعمًا لنظام الجنرال خلال زيارة قام بها إلى نجامينا، وكذلك الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي شرط تنفيذ وعده خلال المهلة المحددة.

وبدعوة من منصة المعارضة «واكيت تاما»، سار المتظاهرون بهدوء محاطين بقوة كثيفة من الشرطة. ورددوا هتافات معادية للمجلس العسكري المتهم «بتعطيل الحريات العامة» خصوصًا.

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ورفعوا لافتات كتب عليها «أوقفوا الهمجية البشرية للشرطة» و«فرنسا خارج تشاد». كما هتف المتظاهرون «لا لفرنسا.. نعم لروسيا» و«نريد روسيا كما في مالي!». وقام شبان بجر علم فرنسي معلّق بسيارة على الأرض ثم داسوا عليه، بينما كان آخرون يرفعون أعلامًا روسية إلى جانب العلم التشادي.

وقال ماكس لولنغر الناطق باسم «واكيت تاما» للحشد: «أصل الشر في تشاد عسكري». وأضاف: «نرى أن فرنسا تستخدم الجيش لقتلنا». وأطلق المتظاهرون هتافات تطالب بـ«حوار جدي».

إجراء حوار وطني شامل مفتوح للمعارضة السياسية

وكان المجلس العسكري وعد عند توليه السلطة بإجراء حوار وطني شامل مفتوح للمعارضة السياسية، وكذلك لجميع حركات التمرد المسلحة العديدة التي تهاجم السلطة منذ عقود.

لكن هذا الحوار تم تأجيله مرات عدة، ومن المقرر الآن عقده في العاشر من مايو. ومع ذلك، يفترض أن يسبقه، الأحد، «حوار تمهيدي» بين السلطات وقادة 23 حركة متمردة في الدوحة، لكن ذلك قد يؤجل مرة أخرى لأن لا قطر الدولة المنظمة ولا لجنة وساطة أرسلتها نجامينا أكدت أنه سيبدأ فعلًا، الأحد.

وأكد عدد من قادة المتمردين أنهم لم يتمكنوا بعد من مغادرة مخابئهم أو دول المنفى، الجمعة، ولن يتمكنوا من القيام بذلك بحلول الأحد.