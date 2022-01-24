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الاتحاد الأفريقي يدين «محاولة الانقلاب» في بوركينا فاسو

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 24 يناير 2022, 06:43 مساء
الاتحاد الأفريقي يدين «محاولة الانقلاب» في بوركينا فاسو
جنود في شوارع بوركينا فاسو. (الإنترنت)
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أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد، الإثنين، عن إدانته «للمحاولة الانقلابية» في بوركينا فاسو، حيث أفادت مصادر أمنية أن رئيس البلاد أُوقف على أيدي عسكريين تمردوا على سلطته.

وقال الاتحاد الأفريقي، في بيان، إن رئيس المفوضية «يدين بشدة المحاولة الانقلابية ضد الرئيس المنتخب ديموقراطيًّا»، بحسب «فرانس برس».

 جنود متمردون في بوركينا فاسو يعتقلون الرئيس روش مارك
وأوقف جنود متمردون في بوركينا فاسو، الرئيس روش مارك كريستيان كابوري،  واعتقلوه في ثكنة للجيش بعد يوم من بدء التمرد. وقال مصدران أمنيان إن «الرئيس كابوري ورئيس البرلمان والوزراء باتوا فعليًّا في أيدي الجنود» في ثكنة سانغولي لاميزانا في واغادوغو.

وتمركز جنود ملثمون في واغادوغو، الإثنين، أمام مقر تلفزيون بوركينا فاسو الرسمي، بعد يوم من وقوع حالات تمرد في عدة ثكنات للجيش في البلد الذي يواجه أعمال عنف ينفذها مسلحون.

-  جنود ملثّمون خارج مقر التلفزيون الرسمي في بوركينا فاسو
-  فرانس برس: توقيف رئيس بوركينا فاسو على أيدي جنود متمردين

ولم يتضح بعد إن كان هؤلاء الجنود من المتمردين وقدموا للسيطرة على مقر إذاعة وتلفزيون بوركينا فاسو، أم أنهم جنود موالون للحكومة انتشروا لحراسته. وسُمع إطلاق نار في وقت متأخر، الأحد، قرب منزل الرئيس روش مارك كابوري في العاصمة، فيما أفاد شهود عيان بأنهم رأوا مروحية تحلق فوق المكان.

توتر وإرباك في العاصمة
وساد التوتر والإرباك في العاصمة، الإثنين، حيث قطعت خدمة الإنترنت عن الهواتف المحمولة منذ الأحد، ما زاد من صعوبة التحقق من صحة الشائعات التي تتحدث عن أن البلد يشهد انقلابًا جديدًا.
وأضرم متظاهرون خرجوا للاحتجاج على طريقة تعامل الحكومة مع التهديد الجهادي النار في مقر الحزب الحاكم نهاية الأسبوع.

لكن الحكومة سارعت لنفي شائعات تفيد بحدوث انقلاب، فيما لم تأتِ قائمة مطالب رفعها الجنود المتمردون على ذكر مسألة إطاحة كابوري.

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