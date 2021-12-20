بايدن لا يعتزم فرض إغلاق في الولايات المتحدة بسبب «كوفيد-19»

الرئيس الأميركي جو بايدن. (الإنترنت)

لا تعتزم إدارة جو بايدن فرض إغلاق في الولايات المتحدة في مواجهة موجة وبائية جديدة، وفق ما أعلنت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي الإثنين.

وقالت ساكي في إحاطتها الصحفية اليومية إن خطاب بايدن المرتقب، الثلاثاء، لن يتطرق إلى «إغلاق البلاد»، بل سيعلن فيه الرئيس «إجراءات» تهدف إلى «توسيع نطاق إجراء فحوص كشف» كوفيد-19.

وكان بايدن حذر، الخميس الماضي، من أن المتحور «أوميكرون» لفيروس «كورونا» وصل إلى بلاده، وسوف «يبدأ بالتفشي بشكل أسرع بكثير في الولايات المتحدة»، داعيًا مواطنيه إلى تلقي اللقاحات المضادة للفيروس، بما في ذلك الجرعة المعززة.