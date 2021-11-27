إحباط هروب ثلاثة سجناء مرتبطين بـ«داعش» شمال بغداد

سجن تحت الحراسة في بغداد. (الإنترنت)

أحبطت قوات الأمن العراقية، فجر السبت، محاولة هروب ثلاثة سجناء يرتبطون بتنظيم «داعش»، محكومين بالسجن المؤبد من سجن «التاجي» الواقع على بعد 20 كليو مترًا شمال بغداد، حسبما أفاد بيان رسمي.

وأفادت قيادة العمليات المشتركة، في بيان رسمي، «تمكنت قوة أمنية مشتركة من اللواء (٥٩) فرقة المشاة السادسة، وفوج مغاوير الفرقة الثانية شرطة اتحادية، من إحباط محاولة هروب لثلاثة إرهابيين محكومين بالمؤبد من سجن التاجي» شمال بغداد، وفق «فرانس برس».

السلطات العراقية تفتح تحقيق في الحادث

وأوضح البيان أن القوة «فتحت النار عليهم عند مشاهدتهم يعبرون السياج الخارجي للسجن ولم يمتثلوا لأوامر القوة»، موضحًا أن أحدهم قتل، بينما استسلم الاثنان الآخران. وفتحت السلطات تحقيقًا بالحادث الذي يتكرر باستمرار.

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ففي مايو الماضي تمكن 21 سجينًا، بتهمة تجارة المخدرات، من الهروب من سجن «الهلال»، الكائن في ناحية الهلالية بمحافظة المثنى البلاد.

أخطر هروب جماعي من سجن «أبو غريب»

وفي يوليو 2013 شهد العراق أخطر هروب جماعي من سجن «أبو غريب»، الذي أُغلق لاحقًا، حيث فر أكثر من 500 من قيادات الجهاديين الذين كانوا لبنة أساسية في المشاركة في السيطرة على ثلث أراضي البلاد منتصف 2014.

وسيطر تنظيم «داعش» على أراضٍ شاسعة بعد انهيار قطاعات الجيش العراقي في الموصل، وحافظ على هذه الأراضي لثلاث سنوات قبل أن تتمكن القوات العراقية بدعم التحالف الدولي من استعادة الأراضي في 2017.

وتعاني السجون العراقية اكتظاظًا بعد أن ألقي القبض على آلاف الجهاديين بعد معارك استعادة المدن التي سقطت بيد الجهاديين قبل ثلاث سنوات. وتسعى السلطات إلى توسيع القاعات الصغيرة التي تستوعب عشرة أشخاص، لكنها تضم حاليًا 30 شخصًا على الأقل.