قوات الأمن تفرق بالقوة تظاهرة طلابية في كردستان العراق

شرطة مكافحة الشغب العراقية تحاول تفريق طلبة جامعيين. (الإنترنت)

فرقت قوات الأمن في مدينة السليمانية، الثلاثاء، تظاهرة طلابية شارك فيها الآلاف للمطالبة بإعادة دفع مخصصات مالية للطلاب، بإطلاق النار في الهواء وقنابل الغاز المسيل للدموع، حسبما أفاد مراسل فرانس برس.

بإعادة دفع مخصصات شهرية بما بين 40 و66 دولارًا

تؤثر هذه الاضطرابات والتفاوتات الاجتماعية الشديدة على صورة إقليم كردستان الذي يحاول أن يظهر كملاذ للاستقرار والازدهار الاقتصادي في عراق قوضته الحروب المتكررة، وفق «فرانس برس».

وتجمع آلاف الطلاب الثلاثاء لليوم الثالث على التوالي أمام جامعتهم في السليمانية وأغلقوا طريقًا سريعًا يربط هذه المدينة الواقعة شمال العراق بمدينة كركوك.

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يطالب المتظاهرون بإعادة دفع مخصصات شهرية بما بين 40 و66 دولارًا كانت تُمنح للطلبة ولكن تم تعليقها منذ العام 2014 بعد انهيار أسعار النفط العالمية وإثر خلافات حول الميزانية بين كردستان وحكومة بغداد.

قوات الأمن تطلق وابلًا من قنابل الغاز المسيل للدموع

وأطلقت قوات الأمن عدة مرات وابلًا من قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين قبل أن تطلق أعيرة نارية تحذيرية في الهواء لإجبار الطلاب على التفرق. حدث بعد ذلك عمليات كر وفر في المدينة بين قوات الأمن والمتظاهرين الذين أشعلوا النار في أكوام من النفايات.

قال أحد المتظاهرين رافضًا الكشف عن اسمه «نحن كطلاب نتظاهر بسبب انقطاع المخصصات التي مر عليها ستة أعوام». وأضاف «نحن بأمس الحاجة لهذا المبلغ الصغير، يوجد بين زملائنا طلاب غير قادرين على السفر إلى بيتهم في الأقضية والنواحي بسبب عدم توفر مبلع كاف لذلك». وتابع «لدينا طلاب آخرون ليس بمقدورهم تناول ثلاث وجبات في اليوم».

بدورها، قالت سارة قادر وهي تعد لنيل شهادة الدكتوراه في جامعة السليمانية قسم إعلام إن «طلبات المتظاهرين شرعية. الطلاب يعانون من الوضع الاقتصادي الصعب ومن واجب الحكومة أن تستجيب لمطالبهم».

موجات هجرة متكررة آخرها أزمة بين بيلاروسيا والاتحاد الأوروبي

وقال مصدر في وزارة التعليم العالي في كردستان، مفضلًا عدم كشف هويته، لـ«فرانس برس» إن الوزارة بحاجة إلى 70 مليار دينار (46 مليون دولار) سنويًا لتغطية مخصصات الطلبة البالغ عددهم أكثر من 135 ألف طالب في عموم إقليم كردستان. وأضاف أن على وزارة مالية الإقليم تخصيص هذا المبلغ لوزارة التعليم.

بدورها، دعت رئيسة برلمان الإقليم ريواز فائق خلال جلسة الثلاثاء وزيري التعليم العالي والمالية لحضور جلسة الأربعاء أو الخميس لمناقشة هذه الأزمة.

دفعت الظروف القاسية التي يعاني منها العراقيون عمومًا، وسكان الإقليم على وجه الخصوص، الى موجات هجرة متكررة سبَّب آخرها أزمة دولية بين بيلاروسيا والاتحاد الأوروبي بعد أن تعرض الآلاف لظروف قاسية على حدود بيلاروس وبولندا.