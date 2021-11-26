الصحة العالمية: لا ننصح بفرض قيود على السفر بسبب المتحورة الجديدة لكورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 26 نوفمبر 2021, 02:19 مساء
مقر منظمة الصحة العالمية في جنيف (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أنها لا تنصح الدول راهنًا بفرض قيود على السفر بسبب المتحورة الجديدة لكورونا في غياب الفهم المحدد لمستوى انتقالها وشدة عدواها بعدما رُصدت في جنوب أفريقيا، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال الناطق باسم منظمة الصحة العالمية، كريستيان ليندماير، خلال مؤتمر صحفي دوري لوكالات الأمم المتحدة: «اسمحوا لي بتكرار موقفنا الرسمي: منظمة الصحة توصي الدول بالاستمرار باعتماد نهج علمي يستند على المخاطر  في المرحلة الراهنة، نكرر مرة جديدة أننا لا ننصح بفرض قيود على السفر».

كما أعلنت منظمة الصحة العالمية الجمعة إن فهم مستوى انتقال وشدة المتحورة الجديدة لفيروس كورونا التي رصدت في جنوب أفريقيا يحتاج إلى «أسابيع عدة».

وقال كريستيان ليندماير خلال مؤتمر صحفي دوري لوكالات الأمم المتحدة إن خبراء من منظمة الصحة العالمية مكلفين مراقبة التطورات في فيروس كورونا يجتمعون مع ذلك الجمعة لتحديد ما إذا كان ينبغي تصنيف المتحورة التي سميت «بي. 1.1.529» على أنها «مقلقة» أو «يجب مراقبتها».

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