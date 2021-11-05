الصين: ارتفاع مستوى التلوث والسلطات تغلق طرق وملاعب وتعلق النشاطات في الهواء الطلق

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 05 نوفمبر 2021, 01:40 مساء
ارتفاع مستوى التلوث في العاصمة الصينية بكين. 5 نوفمبر 2021. (أ ف ب)

أغلقت بكين ملاعبها الخارجية بسبب تلوث الهواء في وقت تزيد الصين من انتاجها للفحم بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأطراف حول المناخ «كوب26» في غلاسكو، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وتتعرّض الصين وهي أكبر دولة مسببة للتلوث في العالم، لانتقادات كثيرة في مؤتمر «كوب26» بسبب غياب الرئيس الصيني شي جينبينغ.

وأعلنت الصين هذا الأسبوع أنها زادت انتاجها اليومي من الفحم أكثر من مليون طنّ وسط شحّ في الطاقة الكهربائية، علمًا أنها تعاني من عبء ارتفاع تكلفة المواد الأولية خصوصًا الفحم الذي تعتمد عليه بنسبة 60% لتشغيل محطات انتاج الطاقة.

وغطى ضباب كثيف الجمعة العاصمة الصينية حيث تقلص مدى الرؤية إلى مئتي متر في بعض الأماكن بحسب توقعات الأحوال الجوية الرسمية.

وأُغلقت أجزاء من طرقات سريعة مؤدية إلى المدن الرئيسية في جميع أنحاء البلاد بسبب ضبابية الرؤية وضنّفت السلطات المحلية الوضع بأنه «أحوال جوية سيئة وانتشار محلي للتلوث»، بالإضافة إلى تعليق مدارس العاصمة حصص الرياضة والنشاطات الخارجية.

وقدّرت السفارة الأميركية في بكين وصول مستوى الجسيمات الدقيقة في الجوّ إلى 220 ميكروغرام في المتر المكعّب أي مستوى «غير صحي» فيما تنصح منظمة الصحة العالمية بعدم تجاوز عتبة 15 ميكروغرام في المتر المكعّب.

وانخفض مستوى تلوث الهواء بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة في بكين التي من المقرر أن تستضيف دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في فبراير المقبل، لكن أدّى البرد هذا العام إلى تشغيل التدفئة تدريجياً في المناطق الشمالية من البلاد، مما تسبب بزيادة التلوث.

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