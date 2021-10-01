تحذير أممي من سوء تغذية «غير مسبوق» في تيغراي

توزيع مساعدات غذائية على نازحين في مدرسة أديس فانا في ديسي، 23 أغسطس 2021. (أ ف ب)

حذرت الأمم المتحدة من سوء تغذية «غير مسبوق» تعاني منه الحوامل والنساء المرضِّعات في إقليم تيغراي حيث تستعر الحرب منذ أشهر، وذلك في تقرير نشرته بعد ساعات من إعلان إثيوبيا طرد سبعة مسؤولين أمميين، في خطوة أثارت انتقادات دولية واسعة.

ودقّ التقرير الذي نشر في وقت متأخر الخميس، ونقلته وكالة «فرانس برس»، ناقوس الخطر أيضا لجهة سوء التغذية الذي يعاني منه الأطفال، في ظل مخاوف من مجاعة جماعية تطال سكان الإقليم بعد نحو 11 شهرا من النزاع في شمال البلد الإفريقي.

وأفاد التقرير بأنه «من بين أكثر من 15 ألف امرأة حامل ومرضّعة خضعن للتقييم خلال فترة إعداد التقرير، تم تشخيص معاناة أكثر من 12 ألفا منهم، أي نحو 79%، من سوء تغذية حاد».

كما أشار إلى أن سوء التغذية المتوسط لدى الأطفال ما دون سن الخامسة «يتخطى أيضا الحد الأقصى الطارئ عالميا البالغ 15%، ويبلغ 18%، في حين أن نسبة الأطفال الذين يعانون سوء تغذية حادا هي 2.4%، أعلى من نسبة 2%» التي تصنّف عند المستوى الطارئ.

«صدمة» غوتيريس من قرار إثيوبيا

وأتى التقرير بعد إعلان إثيوبيا، الخميس، طرد سبعة مسؤولين في وكالات تابعة للأمم المتحدة بسبب «تدخلهم في شؤون البلاد الداخلية»، من بينهم المديرين المحليين لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف».

وأثارت الخطوة مخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إنه «صُدم» بهذا القرار، مؤكدا أن «جميع العمليات الإنسانية للأمم المتحدة تسترشد بالمبادئ الأساسية للإنسانية وعدم التحيز والحياد والاستقلالية». وأفاد دبلوماسيون أن مجلس الأمن الدولي سيعقد الجمعة اجتماعا طارئا خلف أبواب موصدة من أجل بحث هذه المسألة.

ومنحت السلطات الإثيوبية المسؤولين المعنيين 72 ساعة لمغادرة أراضيها.

- مساعدات إنسانية تصل إلى إقليم تيغراي

واندلع النزاع في نوفمبر الماضي مع إرسال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، الحائز جائزة نوبل للسلام العام 2019، قوات حكومية إلى إقليم تيغراي لإسقاط الحزب الحاكم للإقليم «جبهة تحرير شعب تيغراي» في خطوة قال إنها ردا على هجمات تقف الجبهة وراءها، طالت مراكز للجيش الفدرالي. ومنذ ذلك الحين، تشن جبهة التحرير هجمات على منطقتي أمهرا وعفر المجاورتين لتيغراي.

مؤشرات «حصار» لتيغراي

وتحذر الأمم المتحدة منذ أكثر من ثلاثة أشهر من أن نحو 400 ألف شخص في تيغراي «تجاوزوا عتبة المجاعة»، وأن الإقليم لا يحصل سوى على نحو عشرة بالمئة من المساعدات التي يحتاجها.

وأوضح التقرير الأممي الصادر، الخميس، أن 70 شاحنة إغاثة وصلت إلى تيغراي آتية من عفر خلال فترة أسبوع انتهت الثلاثاء، وأكد أن ذلك «يرفع عدد شاحنات الإغاثة الإنسانية التي دخلت المنطقة منذ 12 يوليو، إلى 606 شاحنات، أو 11% من الشاحنات المطلوبة».

ويحمّل مسؤولو الحكومة المركزية الإثيوبية «جبهة تحرير شعب تيغراي» مسؤولية إعاقة وصول المساعدات. إلا أن ناطقا باسم وزارة الخارجية الأميركية أفاد وكالة «فرانس برس» الأسبوع الماضي أن وصول المواد الأساسية والخدمات تتم عرقلته من قبل الحكومة الإثيوبية، متحدثا عن «مؤشرات (على فرض) حصار».

وفي سبتمبر، حذرت الأمم المتحدة من أن مئات الشاحنات «لم تعد» من تيغراي، علما بأن جبهة التحرير قالت إن ذلك سببه معوقات يواجهها سائقوها لدى الدخول من عفر، وهي الممر البري الوحيد نحو تيغراي الذي ما زال قابلا للاستخدام.

وأفاد تقرير الخميس أن 35 شاحنة فارغة عادت إلى عفر من ميكيلي، عاصمة إقليم تيغراي، لنقل مزيد المساعدات الغذائية.

ومنذ يوليو الماضي، أرسلت الأمم المتحدة 17 رحلة جوية من أديس أبابا إلى ميكيلي. إلا أن الجسر الجوي الإنساني للاتحاد الأوروبي، والذي كان من المتوقع أن يوفر رحلات مساعدة دورية، لم يثمر سوى عن رحلة واحدة منذ تدشينه في 11 سبتمبر.