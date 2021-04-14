الاتحاد الأوروبي يفاوض فايزر لطلب 1,8 مليار جرعة من لقاحها لسنة 2022-2023

لقاح «فايزر- بايونتيك» ضد كورونا المستجد، (أرشيفية: ا ف ب)

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأربعاء إنّ الاتحاد الأوروبي يتجه بشكل أكبر إلى مجموعة فايزر/بايونتيك للتعويض عن جرعات لقاح جونسون اند جونسون المعلقة ومن أجل توفير الاحتياجات طويلة الأجل لمكافحة تفشي نسخ فيروس كورونا المتحوّرة.

تعويض النقص

وقالت فايزر/بايونتيك في بيان إنها قربت موعد تسليم الاتحاد 50 مليون جرعة إلى الربع الثاني من العام الحالي، لتسلمها بدءاً من الشهر الحالي من أجل تعويض النقص الناجم عن تعليق لقاح جونسون أند جونسون الذي كان من المقرر بدء توزيعه، وفق «فرانس برس».

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وتجري المفوضية كذلك مفاوضات مع فايزر/بايونتيك لكي تزودها 1,8 مليار جرعة من الجيل الثاني من اللقاح. وأوضحت «كما نرى مع إعلان جونسون أند جونسون في الأمس (الثلاثاء) ثمة عوامل كثيرة يمكنها أن تؤثر على الجداول الزمنية لتوفير اللقاحات» في إشارة إلى قرار الشركة تعليق تسليم الشحنات الأوروبية في وقت يتم التحقق في الولايات المتحدة من إصابات نادرة بتجلط دموي.

الاستباق والتكيف

وأكدت فون دير لايين «لذا من المهم التحرك سريعا والاستباق والتكيف أينما تيسر ذلك» معلنة تسلم الاتحاد في الربع الثاني 50 مليون جرعة من لقاح فايزر/بايونتيك كانت مقررة للربع الأخير من السنة. وقالت إن ذلك سيرفع العدد الإجمالي لهذا النوع من اللقاحات إلى 250 مليونا في أشهر أبريل ومايو ويونيو أي ما يوازي نصف الجرعات المقرر إعطاؤها في هذا الربع من السنة.

واعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أن ذلك «سيساعد بشكل كبير في تعزيز حملات التلقيح»، مشيرة إلى أن مئة مليون جرعة أعطيت في الاتحاد حتى الآن فيما حصل 27 مليونا على الجرعتين.