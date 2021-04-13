نكسة لحملة التلقيح العالمية مع تعليق استخدام لقاح «جونسون آند جونسون»

امرأة تتلقى لقاحًا مضادا لـ«كوفيد-19» في ليغ سيتي في تكساس (أ ف ب)

تعرضت حملات التلقيح في الولايات المتحدة وأوروبا لنكسة جديدة الثلاثاء مع إعلان السلطات الصحية الأميركية «تعليق» استخدام لقاح «جونسون آند جونسون» ضد «كوفيد-19» بعد ظهور حالات نادرة من الجلطات الدموية.

وبعد الشكوك حول لقاح «أسترازينيكا» بسبب العوارض نفسها، تواجه الدول الأوروبية مخاطر تأخر إضافي في حملات التلقيح بعدما أعلنت شركة «جونسون آند جونسون» الأميركية الثلاثاء «تأخير إطلاق» لقاحها المؤلف من جرعة واحدة ضد «كوفيد-19» في أوروبا، وفق «فرانس برس».

احتياطي اللقاحات

وأعلنت السلطات الصحية أن أكثر من 6.8 مليون جرعة من لقاح «جونسون آند جونسون» أُعطيت على الأراضي الأميركية، وهذا النوع من الآثار الجانبية يبدو في الوقت الراهن «نادرًا جدًّا».

من جانب آخر أكدت الولايات المتحدة أن تعليق إعطاء لقاح «جونسون آند جونسون» «لن يكون له تأثير كبير» على حملة التلقيح الأميركية لأن هذه الجرعات تشكل أقل من 5% من تلك التي أُعطيت في الولايات المتحدة حتى الآن.

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وقال بيتر ماركس أحد مسؤولي إدارة الغذاء والدواء الأميركية خلال مؤتمر صحفي إن «احتياطي اللقاحات أصبح أكثر وفرة». وإدارة الغذاء والدواء التي تحقق في ست حالات في الولايات المتحدة لأشخاص تعرضوا لجلطات دموية خطيرة بعد تلقي اللقاح، أوصت الثلاثاء بتعليق إعطائه. وأوضح ماركس: «حصلت وفاة واحدة وهناك مريض حالته حرجة».

وهؤلاء الأشخاص وكلهم نساء ظهرت عليهم بعد أسبوعين على تلقي الجرعة حالات تجلط دم في الدماغ وهبوط مستوى الصفائح الدموية. وتجتمع المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الأربعاء لتقييم تلك الحالات.

ارتياب قوي

وبموجب توصيات السلطات الصحية، أمرت عدة ولايات أميركية مثل نيويورك وكونيكتيكت ونبراسكا وأوهايو بتعليق فوري للقاح «جونسون آند جونسون». وفي واشنطن بدأ عديد الأشخاص الذين كان يفترض أن يتلقوا جرعة من لقاح ج«جونسون آند جونسون»، بتلقي رسائل اعتبارًا من صباح الثلاثاء تلغي مواعيدهم.

ووقع الاتحاد الأوروبي طلبية بنحو 200 مليون جرعة من لقاح «جونسون آند جونسون» يضاف إليها خيار 200 مليون جرعة إضافية. وتعهدت المجموعة الخميس بتأمين 200 مليون جرعة بحلول نهاية السنة. وظهور هذه التعقيدات يذكر بتلك المرتبطة بلقاح أسترازينيكا، التي تحقق فيها الوكالة الأوروبية للأدوية، التي تسببت بارتياب كبير حيال هذا اللقاح من قبل السكان ووقف استخدامه في عدة دول لا سيما الدنمارك.

يستخدم لقاحا «جونسون آند جونسون» و«أسترازينيكا» نفس تقنية ناقل الفيروسات الغدية. وفي حالة «أسترازينيكا» تم إحصاء حتى 4 أبريل 222 حالة جلطات من أصل 34 مليون جرعة أعطيت في الفضاء الاقتصادي الأوروبي (الاتحاد الأوروبي والنروج وأيسلندا وليشتينشتاين) وبريطانيا بحسب الوكالة الأوروبية للأدوية. وانتهى ذلك بـ18 وفاة (حتى 22 مارس).

800 مليون جرعة

ورغم ذلك تتواصل حملات التلقيح في كل أنحاء العالم، حيث بدأ ملايين المسلمين الثلاثاء شهر رمضان للسنة الثانية على التوالي في ظل الوباء. وتم إعطاء أكثر من 800 مليون جرعة لقاح ضد كوفيد-19 في 200 دولة ومنطقة على الأقل بحسب تعداد أجرته وكالة «فرانس برس» إستنادًا إلى أرقام رسمية حتى الساعة 10.00 ت غ الثلاثاء.

هناك تفاوت كبير لا يزال قائمًا بين الدول «ذات الدخل المرتفع» بحسب تصنيف البنك الدولي، حيث يتركز نحو نصف الجرعات التي أعطيت في العالم، والدول «ذات الدخل الضعيف» حيث تم اعطاء 0.1% فقط من الجرعات. وهناك نحو عشرين دولة، لا سيما في أفريقيا وأوقيانيا لم تبدأ بعد حملاتها. وتضم 4% من سكان العالم.

لقاح ثالث

ووافقت الهند الثلاثاء على استخدام لقاح ثالث على أراضيها هو الروسي «سبوتنيك-في». وأعلنت بريطانيا الإثنين تحقيق هدف رئيسي في برنامجها للتحصين ضد فيروس كورونا بإعطاء جرعة اللقاح الأولى إلى جميع مَن هم فوق خمسين عامًا وإلى من يعانون وضعًا غير مستقر، وفق ما أكدت الحكومة.

وفي مواجهة المخاوف من النسخة المتحورة من الفيروس التي ظهرت في البرازيل، علقت فرنسا الثلاثاء «حتى إشعار آخر» كل الرحلات بين البرازيل وفرنسا، كما أعلن رئيس الوزراء جان كاستيكس.

من جهتها طالبت منظمة الصحة العالمية ومنظمات أخرى بوقف بيع الثدييات البرية الحية في أسواق المواد الغذائية، لافتة إلى خطر نقل مزيد الأمراض المعدية إلى البشر.

وتقترب حصيلة الوباء في العالم من ثلاثة ملايين وفاة (2.948.577 مليون) بينها أكثر من مليون في أوروبا بحسب تعداد أجرته «فرانس برس» استنادًا إلى أرقام تقدمها السلطات الصحية.