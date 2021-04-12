تعداد «فرانس برس»: وفاة أكثر من مليون شخص بـ«كوفيد-19» في أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 12 أبريل 2021, 09:46 مساء
عناصر من فرق الإطفاء ينقلون مصابين بـ«كوفيد-19» في البرازيل بتاريخ 22 يوليو 2020. (أ ف ب)

أحصت أوروبا وفاة أكثر من مليون شخص بكوفيد-19 منذ ظهور فيروس كورونا للمرة الأولى في الصين في  ديسمبر 2019، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس، الإثنين الساعة 18,30 ت غ، بالاستناد إلى حصائل للسلطات الصحية.

وبلغ عدد الوفيات في 52 بلدًا ومنطقة وصولًا إلى الشرق حتى أذربيجان وروسيا مليونا و288 وفاة من 46 مليونًا و496 ألفًا و560 إصابة، فيما سجلت اميركا اللاتينية والكاريبي 832 ألفًا و577 وفاة (26 مليونًا و261 ألفًا وست إصابات) والولايات المتحدة وكندا 585 ألفًا و428 وفاة (32 مليونًا و269 ألفًا و104 إصابات) وآسيا 285 ألفًا و824 وفاة (19 مليونًا و656 ألفًا و223 إصابة) والشرق الأوسط 119 ألفًا و104 وفيات (سبعة ملايين و11 ألفًا و552 إصابة) وأفريقيا 115 ألفًا و779 إصابة (أربعة ملايين و354 ألفًا و663 إصابة) وأوقيانيا 1006 وفيات (40 ألفًا و348 إصابة).

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نصائح وحمية غذائية لفقدان الوزن في رمضان
أناقة وجمال
الصين: أسهم مجموعة «علي بابا» ترتفع رغم الغرامة الباهظة المفروضة عليها
اقتصاد
خمس إصابات «كورونا» تضرب الأهلي بنغازي قبل الخسارة بثلاثية أمام أورلاندو بيراتس
رياضة محلية
الأهلي طرابلس يعزز صدارته والاتحاد المصراتي والسويحلي يحصدان 3 نقاط
رياضة محلية
آخر تطورات انتشار فيروس «كورونا» في العالم.. 2.93 مليون وفاة منذ ظهور المرض
دولى
الثلاثاء.. غرة رمضان في مصر والسعودية وقطر
عربى
صدور رواية «منسية» للراحل أحمد إبراهيم الفقيه
ثقافة وفن
رجل الأزمات - الذكرى الأولى لرحيل دكتور محمود جبريل
فيديو
«الجنة الخضراء» مشروع ناشئ يفتح صفحة الزراعة المائية في ليبيا
ليبيا
بالصور: الدبيبة والزناتي يتلقيان لقاح «كورونا»
ليبيا
قبل حلول رمضان.. تنوعت الأسباب والنتيجة ارتفاع الأسعار
ليبيا
اللجنة القانونية تتفق على القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كل ما يمكنك فعله بعد تلقي لقاح «كورونا»