تعداد «فرانس برس»: وفاة أكثر من مليون شخص بـ«كوفيد-19» في أوروبا

عناصر من فرق الإطفاء ينقلون مصابين بـ«كوفيد-19» في البرازيل بتاريخ 22 يوليو 2020. (أ ف ب)

أحصت أوروبا وفاة أكثر من مليون شخص بكوفيد-19 منذ ظهور فيروس كورونا للمرة الأولى في الصين في ديسمبر 2019، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس، الإثنين الساعة 18,30 ت غ، بالاستناد إلى حصائل للسلطات الصحية.

وبلغ عدد الوفيات في 52 بلدًا ومنطقة وصولًا إلى الشرق حتى أذربيجان وروسيا مليونا و288 وفاة من 46 مليونًا و496 ألفًا و560 إصابة، فيما سجلت اميركا اللاتينية والكاريبي 832 ألفًا و577 وفاة (26 مليونًا و261 ألفًا وست إصابات) والولايات المتحدة وكندا 585 ألفًا و428 وفاة (32 مليونًا و269 ألفًا و104 إصابات) وآسيا 285 ألفًا و824 وفاة (19 مليونًا و656 ألفًا و223 إصابة) والشرق الأوسط 119 ألفًا و104 وفيات (سبعة ملايين و11 ألفًا و552 إصابة) وأفريقيا 115 ألفًا و779 إصابة (أربعة ملايين و354 ألفًا و663 إصابة) وأوقيانيا 1006 وفيات (40 ألفًا و348 إصابة).