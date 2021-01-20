النسخة البريطانية من «كورونا» تصل إلى 60 دولة

إحدى الكوادر الطبية بوحدة العلاج المركز في مستشفى سانتا كلارا في بوغوتا، 15 يناير 2021، (ا ف ب)

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أنّ النسخة البريطانية المتحوّرة من فيروس «كورونا المستجدّ» رُصدت في 60 دولة على الأقلّ، أي أكثر بعشر دول مما كان عليه الوضع قبل أسبوع.

وقالت المنظمة إنّ النسخة المتحوّرة الثانية التي ظهرت للمرة الأولى في جنوب أفريقيا، ويعتقد أنّها أكثر عدوى من النسخة البريطانية رُصدت من جهتها في 23 دولة ومنطقة، بزيادة ثلاث على العدد الذي سجل في 12 يناير، حسب ما نقلته وكالة «فرانس برس» عن نشرتها الأسبوعية حول وضع الوباء.

وأشارت إلى أنها تراقب انتشار نوعين آخرين ظهرا في البرازيل وهما «بي1» الذي رصد في ولاية أمازوناس، واكتشف أيضا في اليابان لدى أربعة أشخاص قادمين من البرازيل ومتحول آخر.

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وتابعت: «حاليا لا يوجد سوى القليل من المعلومات المتاحة لمعرفة ما إذا كانت قابلية الفيروس للانتشار وخطورته تبدلت لدى هذه الأشكال المتحورة»، لكنها أشارت إلى أن خصائصها الجينية المشابهة للفيروسين المتحورين في بريطانيا وجنوب إفريقيا تتطلب دراسات أخرى.

والنسخة المتحورة التي سجلت في بريطانيا في منتصف ديسمبر الماضي قادرة على العدوى بنسبة أكبر 50 إلى 70% من الفيروس الأصلي، وموجود في المناطق الجغرافية الست لمنظمة الصحة العالمية، أما الفيروس المتحور لجنوب أفريقيا فموجود في أربع مناطق فقط، لم تحددها المنظمة.