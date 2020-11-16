رئيس مولدافيا الموالي لموسكو يقر بهزيمته الانتخابية.. وبوتين يهنئ الفائزة

الفائزة بانتخابات الرئاسة في مولدافيا مايا ساندو في كيشيناو، 16 نوفمبر 2020 (فرانس برس)