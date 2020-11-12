بايدن يطمئن حلفاء بلاده الآسيويين بشأن الالتزامات الدفاعية

جو بايدن خلال خطاب بويلمنغتون، ديلاوير في 28 يوليو 2020. (أ ف ب)

طمأن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، الخميس، حلفاء الولايات المتحدة في سيول وسيدني وطوكيو، واعدا بالإبقاء على اتفاقات الدفاع المشترك معها وإصلاح العلاقات بعد التوتر في عهد دونالد ترامب.



وغداة اتصالات هاتفية مع قادة أوروبيين وتأكيده أنّ «أميركا عادت»، تحدث نائب الرئيس السابق مع رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون، ورئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن، والزعيم الياباني الجديد يوشيهيدي سوغا، حسب وكالة «فرانس برس».



وهنأ القادة الثلاثة بايدن على فوزه الأخير في الانتخابات على الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب الذي يرفض الاعتراف بهزيمته.



سوغا يحذر من وضع أمني يزاد خطورة

تضمنت مكالمة بايدن مع سوغا تحذيرا واضحا من رئيس الوزراء الياباني بأن «الوضع الأمني يزداد خطورة» في جميع أنحاء المنطقة، وفقًا لنص المكالمة الذي نشره مسؤولون يابانيون.



وردا على تحليل سوغا غير العادي في صراحته، أكد بايدن «التزامه العميق الدفاع عن اليابان» والالتزامات الناشئة عن الاتفاقات المستمرة بين البلدين منذ عقود، على ما أعلن فريقه الانتقالي.



خلال إدارة ترامب التي استمرت أربع سنوات، شكّك الحلفاء الإقليميون للولايات المتحدة في التزام الرئيس الجمهوري بالوعود طويلة الأمد للدفاع عن بلادهم في حالة اندلاع نزاع عسكري.