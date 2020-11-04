بايدن يفوز بولاية ويسكونسن في ثاني انتكاسة كبيرة لترامب

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 نوفمبر 2020, 10:10 مساء
المرشح الديمقراطي جو بايدن. (الإنترنت)

فاز المرشح الديمقراطي جو بايدن، بمعركة ويسكونسن منتزعا بذلك ولاية كان دونالد ترامب فاز فيها في 2016، مما يعطيه دفعا إضافيا للوصول إلى البيت الأبيض، وفقا لوسائل الإعلام الأميركية.

وذكرت قناة «سي إن إن» وجريدة «نيويورك تايمز» نقلا عن «أسوشيتد برس» أن بايدن متقدم على ترامب، وحصل حتى الآن على 248 صوتا في الهيئة الناخبة، ويحتاج أي مرشح إلى 270 صوتا لتحقيق فوز، وفق وكالة «فرانس برس».

وأعلن فريق حملة ترامب أنه ينوي طلب إعادة فرز الأصوات في هذه الولاية بسبب «تقارير عن حصول مخالفات مما يثير شكوكا جدية حول صحة النتائج».

وبعد احتساب 94% من الأصوات في هذه الولاية تقدم بايدن على ترامب بـ20 ألف صوت.

وكان باراك أوباما فاز بولاية ويسكونسن بـ7 نقاط في 2012، فيما خسرتها هيلاري كلينتون في 2016.

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