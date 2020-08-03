إصابة ثلاثة وزراء في جامبيا بـ«كوفيد-19»

رئيس جامبيا أداما بارو. (الإنترنت)

أعلنت الرئاسة في جامبيا أن‭‭ ‬‬ثلاثة وزراء ثبتت إصابتهم بمرض «كوفيد-19»، وذلك في مؤشر جديد على أن فيروس «كورونا المستجد» آخذ في الانتشار بين كبار المسؤولين بعد إعلان إصابة نائبة الرئيس بالمرض الأسبوع الماضي.

وذكرت الرئاسة، الأسبوع الماضي، أن الرئيس أداما بارو دخل في عزل ذاتي لمدة أسبوعين بعد أن ثبتت إصابة نائبته إيساتو توراي بالمرض، بحسب «رويترز».

وقالت الرئاسة، في بيان صدر في وقت متأخر من مساء الأحد، إن وزير المالية مامبوري نجي، ووزير الطاقة فافا سانيانغ، ووزيرة الزراعة أيمي فايبرو أُصيبوا أيضًا بالفيروس. ولم يفصح البيان عن تفاصيل بشأن الحالة الصحية للوزراء المصابين.

وسجلت جامبيا حتى الآن 498 حالة إصابة بالمرض وتسع وفيات فقط وهي من الأقل عددًا في منطقة غرب أفريقيا.