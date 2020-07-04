اندلاع حريق في محطة طاقة إيرانية بعد سلسلة حوادث مماثلة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 يوليو 2020, 08:36 مساء

 ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن حريقًا شب، يوم السبت، في محطة للطاقة في جنوب غرب البلاد، وهو الأحدث في سلسلة من الحرائق والانفجارات التي أصاب بعضها مواقع حساسة.

وقال الناطق باسم شركة «تافانير للطاقة» التي تديرها الدولة، مصطفى رجبي مشهدي، لوكالة «تسنيم» للأنباء: «إن رجال الإطفاء أخمدوا الحريق الذي عطل محولًا في محطة الطاقة الموجودة بمدينة الأهواز»، وأضاف أن التيار الكهربائي عاد بعد انقطاع جزئي.

ووقعت عدة حوادث أخرى في مرافق بأنحاء البلاد في الآونة الأخيرة، وذكر موقع «شانا» الإخباري التابع لوزارة النفط الإيرانية أن تسربًا لغاز الكلور حدث في وحدة بمصنع «كارون» للبتروكيماويات بالقرب من ميناء الإمام الخميني على الخليج.

وقال مدير المصنع لـ«شانا»: «بعض الموظفين الذين كانوا بالقرب من الوحدة تعرضوا لإصابات طفيفة (بسبب استنشاق الكلور)»، مضيفًا أن التسرب توقف.

13 قتيلًا في انفجار بمركز طبي في طهران (فيديو)

ويوم الخميس، اندلع حريق في منشأة «نطنز» النووية لكن المسؤولين قالوا إن العمليات لم تتأثر، وأشار مسؤول سابق إلى أن حادث «نطنز» يمكن أن يكون محاولة لتخريب العمل في المحطة التي تشارك في أنشطة تنتهك الاتفاق النووي مع القوى الكبرى.

ويوم الثلاثاء، لقي 19 شخصًا حتفهم في انفجار في منشأة طبية في شمال طهران، وقال مسؤول إن تسريبًا للغاز تسبب في الانفجار. وفي 26 يونيو، وقع انفجار شرق طهران بالقرب من قاعدة بارشين العسكرية، حيث يجري تطوير أسلحة، وقالت السلطات إن سببه تسرب في منشأة لتخزين الغاز في منطقة خارج القاعدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الدوري الليبي يدرس العودة.. و«كاف» يؤجل أمم أفريقيا
رياضة محلية
إصابة صديقة نجل ترامب بفيروس «كورونا المستجد»
دولى
صنع الله لـ«بوابة الوسط»: قرار رفع الحصار عن النفط الليبي يبدو أنه في أيدي دول ...
ليبيا
الإمارات وفرنسا: التدخل التركي في الشأن الليبي يجهض جهود المجتمع الدولي لحل ...
ليبيا
وصول رفات مقاتلين ضد الاستعمار من فرنسا إلى الجزائر
عربى
النهر الصناعي يوضح مراحل إعادة تشغيل الآبار وضخ المياه
ليبيا
أنطوني فاوتشي: يبدو أن فيروس «كورونا» يتناسخ بشكل أكبر وقد تكون عدواه أقوى
دولى
«فرانس برس»: القضاء التركي يبدأ محاكمة غيابية لمشتبه بهم سعوديين في قضية قتل ...
عربى
سيتي يفسد فرحة ليفربول
رياضة عالمية
العدد 241 من جريدة «الوسط»: «كعكة» النفط تؤجج صراع التدخلات الأجنبية.. وأزمة ...
ليبيا
تشاوش أوغلو: على فرنسا الجلوس معنا من أجل استقرار ليبيا
ليبيا
«فرانس برس» ترصد معاناة 3 مهاجرين التقوا بسجون ليبيا وجمعتهم مجددا «أوشن ...
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مئة إصابة تقريبا بـ«كوفيد-19» بعد حفل زواج ومأتم في الهند