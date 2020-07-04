اندلاع حريق في محطة طاقة إيرانية بعد سلسلة حوادث مماثلة

ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن حريقًا شب، يوم السبت، في محطة للطاقة في جنوب غرب البلاد، وهو الأحدث في سلسلة من الحرائق والانفجارات التي أصاب بعضها مواقع حساسة.

وقال الناطق باسم شركة «تافانير للطاقة» التي تديرها الدولة، مصطفى رجبي مشهدي، لوكالة «تسنيم» للأنباء: «إن رجال الإطفاء أخمدوا الحريق الذي عطل محولًا في محطة الطاقة الموجودة بمدينة الأهواز»، وأضاف أن التيار الكهربائي عاد بعد انقطاع جزئي.

ووقعت عدة حوادث أخرى في مرافق بأنحاء البلاد في الآونة الأخيرة، وذكر موقع «شانا» الإخباري التابع لوزارة النفط الإيرانية أن تسربًا لغاز الكلور حدث في وحدة بمصنع «كارون» للبتروكيماويات بالقرب من ميناء الإمام الخميني على الخليج.

وقال مدير المصنع لـ«شانا»: «بعض الموظفين الذين كانوا بالقرب من الوحدة تعرضوا لإصابات طفيفة (بسبب استنشاق الكلور)»، مضيفًا أن التسرب توقف.

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ويوم الخميس، اندلع حريق في منشأة «نطنز» النووية لكن المسؤولين قالوا إن العمليات لم تتأثر، وأشار مسؤول سابق إلى أن حادث «نطنز» يمكن أن يكون محاولة لتخريب العمل في المحطة التي تشارك في أنشطة تنتهك الاتفاق النووي مع القوى الكبرى.

ويوم الثلاثاء، لقي 19 شخصًا حتفهم في انفجار في منشأة طبية في شمال طهران، وقال مسؤول إن تسريبًا للغاز تسبب في الانفجار. وفي 26 يونيو، وقع انفجار شرق طهران بالقرب من قاعدة بارشين العسكرية، حيث يجري تطوير أسلحة، وقالت السلطات إن سببه تسرب في منشأة لتخزين الغاز في منطقة خارج القاعدة.