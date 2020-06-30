13 قتيلا في انفجار بمركز طبي في طهران (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 30 يونيو 2020, 09:36 مساء

قُتل 13 شخصا بانفجار قوي هز مركزا طبيا في شمال طهران الثلاثاء، وفق ما أوردت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية «إسنا» نقلا عن أجهزة الطوارئ.

وأورد التلفزيون الرسمي أن الانفجار في مركز «سينا أطهر» الطبي أدى إلى تضرر مبان مجاورة وتصاعد الدخان الأسود في أجواء المنطقة، وفق «فرانس برس».

وصرح رئيس مركز الطوارئ الإيراني بأن الانفجار وقع في الطابق تحت الأرضي بالمركز العلاجي، موضحا إلى أنه من المحتمل أن يكون الحادث ناجما عن انفجارات في كبسولات الغاز.

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