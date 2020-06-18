جون بولتون: ترامب غير مؤهل لمنصب الرئاسة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 18 يونيو 2020, 03:40 مساء

أعلن المستشار السابق للرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي، جون بولتون، في مقتطف من مقابلة نُشرت الخميس، أن دونالد ترامب «غير مؤهل لمنصب» الرئاسة، وذلك قبل صدور كتابه بشأن مهامه في البيت الأبيض الأسبوع المقبل.

وقال بولتون في معرض حديثه عن ترامب في مقابلة مع قناة «إيه بي سي» تُنشر كاملةً في نهاية الأسبوع: «لا أعتقد أنه مؤهل للمنصب. لا أعتقد أن لديه الكفاءة لتولي هذا المنصب».

وتسعى إدارة ترامب جاهدة لوقف نشر مذكرات «ذا رووم وير إت هابند»، مؤكدة أن الكتاب يتضمن معلومات مصنفة سرية للغاية، في الكتاب الذي نُشرت مقتطفات منه في ثلاث جرائد الأربعاء، كتب بولتون أن ترامب طلب من الرئيس الصيني شي جينبينغ المساعدة في إعادة انتخابه، وأعرب عن دعمه لسياسة بكين القاضية بالسجن الجماعي لمسلمي الأويغور والأقليات الأخرى، مشيرا إلى أن الرئيس يظهر جهلا كبيرا لمسائل العالم.

وقال بولتون لشبكة «ايه بس سي» الإخبارية في المقابلة التي ستُبث الأحد كاملة: «لم أميّز في الحقيقية أي مبدأ توجيهي باستثناء ما هو مفيد لإعادة انتخاب ترامب»، مضيفًا: «أعتقد أنه كان يصب تركيزه على إعادة الانتخاب إلى حد سقطت الاعتبارات الطويلة الأجل».

وأشار بولتون إلى تواصل ترامب مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، قائلا إن ترامب كان يركز على «فرصة التقاط صورة ورد فعل الصحافة عليها»، عوضا عن التركيز على المصالح الأميركية الطويلة الأجل.

ويشتهر بولتون، وهو من صقور الجمهوريين المخضرمين، بآرائه المتشددة بشأن كوريا الشمالية، وهو سبب رئيسي لمغادرته البيت الأبيض في سبتمبر.

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