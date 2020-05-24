وزير الخارجية الصيني يحذر أن بكين وواشنطن تقتربان من «حافة حرب باردة جديدة»

وزير الخارجية الصيني وانغ يي. (أرشيفية: الإنترنت)

حذر وزير الخارجية الصيني وانغ يي الأحد من أن الصين والولايات المتحدة تقتربان من «حافة حرب باردة جديدة»، معبراً عن أسفه لتصاعد التوتر مع واشنطن حول وباء كوفيد-19.

وقال وزير الخارجية الصيني أمام صحافيين «لفت نظرنا أن بعض القوى السياسية في الولايات المتحدة تأخذ العلاقات الأميركية الصينية رهينة وتدفع البلدين باتجاه حرب باردة جديدة». وأضاف «إلى جانب الدمار الناجم عن فيروس كورونا المستجد، ينتشر فيروس سياسي في الولايات المتحدة».

وجاء التصعيد الكلامي بين الدولتين العظميين وسط تزايد الأضرار باقتصادات العالم جراء تفشي فيروس «كورونا المستجد» الذي ظهر لأول مرة في مدينة ووهان الصينية وسط البلاد، وجعل ترامب خطابه المعادي للصين محور حملته لتولي ولاية رئاسية ثانية، ويتهم السلطات الصينية بالتستر على بدء تفشي الفيروس وهو ما تنفيه بكين بشدة.