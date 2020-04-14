حاكم نيويورك يتحدى ترامب: لن أقبل بإنهاء قيود «كورونا» في الولاية إذا أمر الرئيس الأميركي بذلك

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 أبريل 2020, 08:09 مساء
حاكم نيويورك اندرو كومو في مؤتمر صحفي. (أ ف ب)

قال حاكم ولاية نيويورك الأميركية آندرو كومو الثلاثاء إنه لن يلتزم بأي أمر يصدره الرئيس دونالد ترامب بإنهاء إجراءات العزل العام في الولاية بطريقة غير آمنة خلال تفشي فيروس كورونا.

وأضاف كومو في مقابلة مع شبكة «سي.إن.إن»: «إذا أمرني بإعادة فتح (نيويورك) بطريقة تعرض الصحة العامة لأفراد ولايتي للخطر، فلن أفعل ذلك» وفق «رويترز».

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وقال ترامب الاثنين إنه يعتقد أن لديه «سلطة كاملة» على الولايات فيما يتعلق بإجراءات مواجهة فيروس كورونا، وهو موقف لا يدعمه الدستور ورفضه على الفور خبراء قانونيون وبعض حكام الولايات.

وقال كومو إن أي أمر من هذا القبيل سيشكل تحديا دستوريا بين الولايات والحكومة الاتحادية وسيرفع إلى القضاء للبت فيه.

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وأضاف في إشارة إلى سعي ترامب لإعادة انتخابه في نوفمبر «وأسوأ ما يمكن أن يفعله في هذه اللحظة.. أن يتصرف بطريقة ديكتاتورية ومثيرة للانقسام... ابعدوا السياسة عن هذا الأمر».

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