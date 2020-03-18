ترامب: سأعقد مؤتمرا صحفيا مع هيئة الغذاء والدواء الأميركية للحديث عن تجربة علاج جديد لفيروس كورونا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا لاحقا مع هيئة الغذاء والدواء الأميركية للحديث بشأن تجربة علاج جديد لفيروس كورونا
وأعلن ترامب خلال مؤتمر صحفي تفعيل قانون الدفاع المدني في الولايات المتحدة لمواجهة فيروس كرونا.
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