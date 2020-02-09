رفع الحجر الصحي عن 3600 شخص كانوا محتجزين على متن سفينة سياحية في هونغ كونغ

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 فبراير 2020, 11:24 مساء
مغادرة ركاب السفينة بعدما سمحت لهم سلطات هونغ كونغ بالنزول, 9 فبراير 2020, (أ ف ب)

سُمح لـ3600 شخص كانوا محتجزين لمدة خمسة أيام على متن سفينة سياحية قبالة سواحل هونغ كونغ، بالنزول منها الأحد بعدما تحقّقت سلطات المنطقة من عدم إصابة أفراد طاقمها بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت السلطات الصحية في المستعمرة البريطانية السابقة رفع تدابير الحجر الصحي التي فرضتها على ركاب السفينة البالغ عددهم 1800 شخص، وأفراد طاقمها البالغ عددهم أيضا 1800 شخص، بحسب وكالة فرانس برس.

وكانت السلطات فرضت تلك التدابير بعد الاشتباه بإصابة بعض أعضاء الطاقم بعدوى فيروس كورونا المستجد خلال رحلة سابقة.

وتبين إصابة ثلاثة ركاب صينيين كانوا على متن السفينة خلال رحلة سابقة، قامت بها إلى فيتنام بين 19 و24 يناير الماضي بالعدوى.

ومنعت سلطات هونغ كونغ السفينة من الإبحار لدى وصولها إلى سواحلها الأربعاء، وأخضعت طاقمها لفحوص طبية.

ولم يخضع الركاب لتحاليل لعدم وجود أي اتصال حسي مباشر بينهم وبين الركاب الصينيين الثلاثة المصابين بكورونا.

ومنذ ظهوره في مدينة ووهان وسط الصين أواخر ديسمبر الماضي، أصاب فيروس كورونا المستجد 37 ألف شخص في الصين القارية و36 شخصاً في هونغ كونغ، وأسفر عن وفاة أكثر من 800 شخص غالبيتهم الساحقة في الصين.

وكانت سلطات هونغ كونغ أعلنت أنها ستبقي ركاب السفينة وطاقمها في الحجر الصحي حتى الثلاثاء، نظرا لأن صدور نتائج الفحوص الطبية يحتاج إلى أربعة أيام، لكن المسؤول الصحي في مرفأ هونغ كونغ ليونغ ييو-هونغ أكد لـ«فرانس برس» أن نتائج كل الفحوص الطبية صدرت بعد ظهر اليوم وكلها سلبية، مضيفا. أنه لم يكن ضرورياً إخضاع الركاب لفحوص نظرا إلى ضآلة خطر إصابتهم بالعدوى.

وبالتالي لن يكون على ركاب السفينة وطاقمها البقاء في حجر صحي بعد مغادرتهم هونغ كونغ.

وفرضت سلطات هونغ كونغ منذ السبت حجراً صحياً لأسبوعين على كل الوافدين من الصين القارية، فيما تتحقق السلطات من تطبيق الحجر الصحي عبر اتصالات هاتفية يومية وزيارات عشوائية للأشخاص المعنيين.

وأكد وزير الصحة في هذه المنطقة التي تتمتع باستقلال شبه ذاتي صباح الأحد، أن 468 شخصاً حتى الآن تلقوا أوامر بالبقاء في بيوتهم او الفندق أو مراكز إيواء فتحتها السلطات لهذا الغرض.

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